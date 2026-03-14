Luis García no ve 'contratitis' en la UD Las Palmas: "Quizás algunos estén con incertidumbre, pero centrados en el objetivo"

Una UD Las Palmas sin contratitis. Enzo Loiodice -finaliza el 30 de junio- hipotecó su continuidad a una UD en Primera y Jesé es tentado por el Getafe -también termina contrato-. Mika Mármol, Sergio Barcia, Jonathan Viera, Poeta Benedetti, Taigol Miyashiro, Pejiño, Churripi y Sandro Ramírez también tienen su futuro en el aire. Para Luis García Fernández, a dos días de medirse al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte (lunes, 19.30 horas, LaLiga TV) admite "la incertidumbre" de este negocio, pero presume de compromiso y estar focalizados en el reto del ascenso.

"Tratándolos con naturalidad, quizá algunos tengan más incertidumbre que otros, por el tema contractual. Sinceramente no lo siento así, seguramente lo lleven por dentro o en su entorno. Todos están muy centrados en su objetivo común", determinó el estratega ovetense, que encadena dos victorias consecutivas con el '7-0'.

Tira de las orejas a Enzo Loiodice -como ya hizo con Gil o Amatucci-. El galo habló abiertamente de conquistar el ascenso. "Son sentimientos de los jugadores, de la plantilla (...) Es muy importante lo que ellos sientan. Son jóvenes y a veces la juventud te juega malas pasadas. Queda muchísimo [trece finales, 39 puntos] (...) En esta categoría en dos semanas pasas del cielo al infierno. Hay que centrarnos partido a partido, en el Albacete. Vienen cinco partidos en tres semanas [este lunes el Albacete, Sporting, Eibar, Granada y Huesca, el próximo 5 de abril], necesitamos a todos enchufados".

Turno para Marvin y Enrique

Estudia volver al Viti-Marvin que funcionó en León. Se refugia en el manido 'plan de partido' y esconde sus cartas. Viera apunta a sacrificado, tras ser titular ante el Ceuta en el Gran Canaria. "Estoy contento porque tenemos a todos disponibles, salvo a Jeremías Recoba. Bendito problema. Muchas variantes, muchas soluciones, ya sea de inicio o después. Siempre trato de guardarme las cartas de cara al partido. Tenemos muchas variantes".

Un 'tres de tres'

El estratega ovetense, tras dejar atrás el cero de siete, confía en hacer un pleno de tres de tres. Nueve puntos de golpe para dar el gran salto hacia la segunda plaza -que luce el Almería con una renta de cuatro puntos-. "Sería muy importante. Ganar te da fortaleza, te refuerza en el mensaje. Cuando ya entras en el último tercio de la competición, pues sería un golpe muy importante de moral para la UD y afrontar esos últimos doce partidos con garantías para todos".

Aplaude el Alba de González

García respalda la fe ciega del Albacete en Alberto González -encadena su segunda temporada-. Desecha que sea un equipo defensivo -contabiliza doce porterías a cero como el más destacado en esta faceta de Primera y Segunda-. "Nos enfrentamos a un rival que lleva varias semanas sin ganar y vuelven a casa con mucha ilusión (...) Esas semanas que llevan sin ganar, los dos últimos partidos en casa le han empatado al final. Son equipos muy reconocibles, eliminaron al Madrid de la Copa y que tiene buenos futbolistas, y además un entrenador que está haciendo muy bien las cosas. Tenemos que tratar llevar el partido donde queremos. Tendremos que reconocer donde están las ventajas para hacerles daño, sabiendo que es un rival que está mejorando en esa faceta defensiva. Nosotros debemos seguir creciendo en nuestra identidad para traernos los tres puntos".

Valora que se apueste en el trabajo de González. "Algo que cuesta ver en el fútbol".

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Ciclo de amarillo

Aún sin finalizar su ciclo y con el reto de ascender, se le cuestionó por su ciclo en la UD. "Ha sido un trayecto con muchísimo aprendizaje en lo personal desde que estoy aquí. Los jugadores me han hecho mejor, me hicieron comprender cosas. Me he adaptado al fútbol que se vive aquí, que es bonito. Trato de absorber y aprender de todo, de la cultura canaria y de los jugadores, que ellos buscan soluciones sin que el entrenador se las dé. Es un viaje bonito y provechoso. La UD me ha hecho mejor entrenador. Tengo la suerte de estar rodeado dentro de personas extraordinarias dentro del club".