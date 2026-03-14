La UD Las Palmas lo tiene a huevo: cae el Almería y un triunfo en Albacete deja el ascenso directo a un punto

Un escenario propicio. Ganar es la vida y sube la temperatura. La derrota del Almería ante un necesitado Zaragoza (2-0) en el Ibercaja Estadio es vida pura por la carrera por el ascenso. Se aprieta un poquito más. Con el desliz de la formación de Rubi, si los pupilos de Luis García Fernández tumban al Albacete Balompié en el Belmonte (mañana, 19.30 horas, LaLiga TV) se quedan a una unidad de la segunda plaza.

Además, cabe recordar que la UD tiene que rendir visita a la formación indálica en la antepenúltima jornada -17 de mayo-. La segunda plaza es para el Dépor que tumbó al Ceuta en el Murube (1-2). La formación deportivista contabiliza 52 puntos, los mismos que el Almería, pero tiene ganado el golaveraje. En relación a la primera plaza, es para el Racing (59).

Duelos directos

La UD (48) busca dar el salto a los 51 que le pongan una posición inmejorable, cuando restarían doce contiendas -seis de local y seis de visitante-. Más allá de visitar al cuadro de Rubi, los amarillos también tienen que medirse al Sporting (próximo partido en el Gran Canaria y que se juega el domingo 22 de marzo), así como al Málaga CF y Deportivo -en el cierre del curso en Riazor-.

El Castellón (49) visita mañana al Sporting en El Molinón para alcanzar los 52. En caso de empatar con el Almería, cabe reseñar que falta el pulso de la segunda vuelta en Castalia. Por lo tanto, se iría al golaveraje que favorece a los de Pablo Hernández (+15 por los +14 de los andaluces).

La formación de Luis García Hernández encadena 22 jornadas -desde el 27 de septiembre- en la zona de promoción de ascenso. No pisa la segunda plaza desde el 10 de enero, tras empatar con el Dépor en el Estadio de Gran Canaria (1-1). De las 29 contiendas, los amarillos solo han estado cinco fuera de la zona de privilegio.

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Ya en la recta final, la UD presume de rigor defensivo con 22 tantos encajados como el Zamora de la competición. Es un valor que acompaña a Luis García desde la primera jornada. Un rigor defensivo que forma parte de la cultura pimientista. El barcelonés subió en 2023 con el cinturón de oro del menos batido de 2ª (29 tantos en contra) y 72 puntos. La UD de 2026 debe ganar ocho de trece para llegar a esa cifra mágica. Y al Almería le tiemblan las piernas.