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Aquí están los descartes de la UD Las Palmas para Albacete: Marvin, Churripi, Iván Gil e Iker Bravo

Bravo se cae de la convocatoria por segunda jornada consecutiva, al igual que Marvin, que se perdió la cita ante el Ceuta por sanción

Último entrenamiento de la UD antes de viajar a Albacete, esta mañana

Último entrenamiento de la UD antes de viajar a Albacete, esta mañana / LP/DLP

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

La lista más difícil de Luis García en la UD Las Palmas ya tiene desenlace. Con todos los jugadores disponibles —aparentemente así lo dejó entrever el técnico—, los descartes para la cita en el Carlos Belmonte de mañana (19.30 horas, LaLiga TV) son Marvin, ChurripiIván Gil e Iker Bravo. Este último afronta su segundo partido consecutivo sin entrar en la lista tras quedarse fuera en la convocatoria del Ceuta, supuestamente por un proceso gripal.

La sorpresa la dan el guardameta Churripi y Marvin, que también se quedó al margen del grupo en el duelo ante el Ceuta al tener que cumplir sanción. Ambos se quedan fuera por lesión. Una lista plagada de ausencias en la que tampoco figura Valentín Pezzolesi, citado con Las Palmas Atlético para el duelo ante la UD San Sebastián de los Reyes.

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Un partido clave en el que los amarillos, de ganar, se colocarían a tan sólo un punto del ascenso directo. logrando además la tercera victoria consecutiva, algo que no se da desde el mes de noviembre. La sensación en Albacete será Manu Fuster, que regresa a la que fue su casa con el deseo de que "no le piten".

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