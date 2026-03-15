Aladino Fuster habla para el Albacete antes de su viaje más emotivo con la UD Las Palmas: "Ojalá no me piten"

El Aladino Manu Fuster habla con el Albacete. A solas con el contrincante antes de la contienda de los mil sentimientos. El atacante valenciano de la UD Las Palmas analiza su vuelta al Carlos Belmonte con Fran Noguerol, asistente del técnico de Alberto González y analista de la formación manchega, desde el corazón y sin polémicas. No se marcó un Jefté.

Golpeo de Fuster de amarillo en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Admite que irá toda su familia al estadio albacetista y confía en que no le silben. "Ojalá no me piten, pero si llegan, esos pitidos los entendería como parte del juego y de la competición", valoró el '14' amarillo, que marcó en la primera vuelta al Alba y no lo celebró.

Se siete cómodo en la Isla y desvela que poco a poco "le vas cogiendo más cariño" a un escudo que le hizo debutar en Primera. El club pío pío abonó 1,9 millones por sus servicios en en el verano de 2024.

"Cuando ganas todo es diferente, hasta en el cómo te miran". Y ahora vuela a Albacete en esa travesía hacia el fondo de su alma. Para el ex del Alba, será algo "bonito pero jodido. Quiero que pase lo más rápido posible esta semana; es un partido especial (...) Son sentimientos muy extraños", detalla el atacante, que bajó a Primera RFEF y supo resistir en la ciudad manchega.

Fuster, con el 10 del Albacete. / LA PROVINCIA / DLP

"Mi idea era la de no jugar más contra el Albacete salvo que fuese en Primera. Dentro de lo que pueda, trataré de disfrutar (...) Me van a tratar con mucho cariño, con el mismo respeto que trataron a mi familia. Ellos están más encantados que yo. Me han pedido entradas todo el mundo", incide el fantasioso de la UD Las Palmas. Cataloga el partido de una oda al buen fútbol: "Son dos equipos con una propuesta muy atractiva. Solo espero que nos traten con el mismo respeto que en las cinco temporadas anteriores".

Pero admite la crítica por irrumpir con otro escudo. "Es parte del juego, también conlleva eso". Compartió con Noguerol confidencias de caseta en una etapa crítica en el Albacete con viaje a los infiernos. "Va a salir mi familia por debajo de las piedras".

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Mudo en la Isla y empático con los profesionales del Belmonte. "Me han hecho sentir la persona más especial del mundo". Mañana y desde las 19.30 horas, se cruza con el amarillo declarado Jefté y un ex de la UD como Raúl Lizoain, que fue tentado en enero para volver a la Isla. Aladino, un quijote que será recibido con aplausos por sus cinco años y la fidelidad a un escudo que ahora figura en el otro lado de la trinchera.