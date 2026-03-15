Jefté versus Jesé: pistoleros de la tierra y en el punto de mira de la UD Las Palmas

La cita de este lunes en el Carlos Belmonte trae consigo el duelo de dos delanteros grancanarios. Uno defenderá la camiseta del Albacete y el otro la de la UD Las Palmas. Jefté VS Jesé, la doble ‘J’ al ataque con muchas coincidencias pero diferentes objetivos sobre el terreno de juego. Con 36 puntos, al ‘Alba’ le urge la necesidad de sumar los tres puntos para alejarse cuanto antes de la zona roja que marca el descenso, mientras que la UD, con 48 y en puestos de promoción, aspira a lograr la tercera victoria consecutiva, esa que les coloque a un punto del ascenso directo.

Jesé Rodríguez besa el escudo de su elástica amarilla. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Jefté Betancor llegó al Albacete este verano en calidad de cedido con opción de compra procedente del Olympiacos. En estos meses defendiendo la camiseta blanca, el grancanario presume de haber eliminado al Real Madrid de la Copa del Rey. Un hito que sucedió a mediados de enero, cuando Álvaro Arbeloa se estrenaba en el banquillo madridista. El delantero grancanario salió al terreno de juego en el 59’ y le bastaron 23 minutos para batir la portería de Lunin. En el 94’ cuando el encuentro estaba a punto de irse a la prórroga, Jefté sentenció con un doblete que puso sobre las cuerdas al Madrid.

En términos generales, su temporada se resume en 26 partidos disputados de 29 posibles (1.235’), de los que 15 de ellos lo ha hecho como titular. Sus seis tantos en Liga y cuatro en Copa del Rey le colocan como el máximo goleador global del equipo, a pesar de que la etiqueta de pichichi en Liga la tienen Agus Medina y Antonio Puertas (7). Esta temporada ha pisado el Estadio de Gran Canaria en dos ocasiones. La primera a finales de octubre, cuando el Albacete se enfrentó en Copa del Rey al San Fernando. Ahí, firmó un gol y una asistencia. La segunda, un mes más tarde, a finales de noviembre, cuando volvieron a la Isla para enfrentarse a la UD en competición doméstica.

Enamorado de la UD

Esta semana, el delantero ha estado en el punto de mira por sus declaraciones en las que demostraba su amor por la UD. Desde su firme respuesta de cambiar sus dos goles al Madrid por jugar de amarillo, hasta su ilusión por jugar con Jonathan Viera. «Crecí con Las Palmas, me inculcaron Las Palmas y mi sueño sigue siendo jugar ahí», apuntó a este periódico el pasado jueves. Hoy, vuelve a verse las caras con el club de su corazón, con la certeza de que si marca, lo va a celebrar ya que se debe al escudo del Albacete y porque marcar gol siempre es síntoma de alegría sea quien sea el rival.

Jefté celebra su segundo gol ante el Real Madrid. / LaLiga

En el otro lado del campo estará Jesé Rodríguez, el jugador de moda de la UD. Al igual que Jefté, el Bichito llegó a la entidad amarilla este verano, aunque este llegó como agente libre con un contrato de una temporada. Criticado tras su regreso al club después de su salida en 2022, el delantero prometió hablar en el campo y con el balón en los pies, y le bastaron unos meses para cumplir con su palabra. Acumula 20 de los 29 partidos posibles (879’), once de ellos como titular. En lo que va de curso acumula seis goles y dos asistencias, siendo junto a Ale García el pichichi del conjunto amarillo.

Entre ambos delanteros existen similitudes. Ambos acumulan seis goles y adoran a la UD Las Palmas, el equipo de su tierra. Los dos son de 1993 y lo más relevante: su futuro está en el aire. Mientras que Jesé Rodríguez termina contrato el 30 de junio y por el momento no le han llegado ofertas ni propuestas para renovar, Jefté tendrá que volver a Grecia siempre y cuando el Albacete no ejecute la opción de compra que se guardó en verano con su cesión. De volver al Olympiacos, Betancor tendría que cumplir un año más de contrato a no ser que algún equipo se interese en sus servicios. Su objetivo no es otro que vestir la camiseta de la UD Las Palmas, una elástica que defendió por última vez en el 2017 antes de recalar en las filas del Unión Viera y saltar a equipos europeos. Sin embargo, nunca llegó a debutar con el primer equipo.

Coincidencia mínima

Jesé y Jefté tienen un cara a cara en el Carlos Belmonte. El Bichito saltará al terreno de juego como titular, mientras que la presencia de Jefté desde el inicio está en el aire. En el duelo de ida, ambos coincidieron en el césped durante tres minutos. En ese partido, Betancor salió como titular y jugó 68’, mientras que Rodríguez empezó el encuentro desde el banquillo y salió en el 65’ como revulsivo.

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Dos grancanarios separados por el escudo y con hambre de gol. Enamorados de la UD Las Palmas y con objetivos a corto plazo diferentes: por la parte insular, el tan ansiado ascenso a Primera un año después de haber descendido, y por la parte manchega, la permanencia en Segunda División. Que ruede el balón, que reinen los goles y que los amarillos se traigan los tres puntos a casa el martes. Tiempo para soñar.