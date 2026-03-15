Las Palmas Atlético no ve premiado su domino y cae ante el San Sebastián de los Reyes (1-2)

Las Palmas Atlético mereció más ante el colíder San Sebastián de los Reyes y ya suma cuatro duelos sin conocer la victoria (1-2). El filial llevó el peso del partido y tuvo más llegadas al área visitante; sin embargo, el cuadro madrileño tiró de efectividad para llevarse el partido en dos acciones al contragolpe, conservando su ventaja al hacerse fuerte en defensa durante la segunda mitad.

El conjunto amarillo se adueñó de la posesión desde el inicio, aunque con dificultades para generar ocasiones ante un rival bien plantado en el campo, que trató de hacer daño mediante transiciones rápidas al ataque. La primera acción destacada llegó sobre el cuarto de hora tras un centro de Johan desde la izquierda que se envenenó y obligó al meta visitante a estirarse para desviar. El Sanse, por su parte, se fue mostrando más cómodo con el transcurso del primer tiempo y, en su primera llegada clara cerca de la media hora, abrió el marcador tras un centro de Blanco desde la derecha que recogió Ricoy en el primer palo, sacando un trallazo cruzado directo a la red con escaso ángulo.

Reacción insuficiente

Las Palmas Atlético intentó estirarse a raíz del 0-1, con escasa sensación de peligro, hasta que, en el minuto 43, Kirian golpeó al poste e Ian Martínez estuvo atento para cazar el rechace y hacer el 1-1 de cabeza. Sin embargo, el cuadro madrileño reaccionó rápido y estableció el 1-2 al filo del descanso tras un saque de banda que peinó Fer Ruiz y remató a la media vuelta Christian.

En la reanudación, el equipo madrileño se mostró contundente en defensa, dejando jugar al filial y buscando la sentencia a la contra. Así, Eneko pudo ampliar diferencias, pero se topó con la buena intervención de Killane. En la réplica inmediata, Yoni Pérez disparó a la madera e Iván Medina recogió el rechace en la frontal, obligando a intervenir a Lejárraga. Pese al arreón final de los amarillos, el resultado no se volvió a alterar.