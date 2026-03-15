La previa Albacete-UD Las Palmas: A la toma del Belmonte con 'Taigol' y su catana mágica

Teñir de amarillo el Belmonte en el Fusterday y con Taigol de catana mágica. La UD, en la racha del ‘7-0’ con dos triunfos consecutivas, reta al Albacete para quedarse a uno de la segunda plaza (19.30 horas, LaLiga TV). Alcanzar los 51 puntos es el objetivo para estirar la persecución al pelotón diabólico de Dépor (52), Almería (52), Málaga (51) y Castellón (49). Gloria con foto finish. Luis García Fernández prescinde de Iker Bravo y Gil. Marvin Park y el meta Churripi se caen de la relación por molestias físicas.

Vuelven Enrique Clemente y Sergio Barcia al once, que estarán escoltados por Dinko Horkas, Viti Rozada y Mika Mármol. La opción de darle la banda zurda al marbellí Cristian Gutiérrez se perfila como la principal novedad y que provoca la expulsión de Jonathan Viera. El ex del Málaga y SD Eibar le puso a Taigol Miyashiro la asistencia del 3-0 ante el Ceuta en el Gran Canaria.

Loiodice y Amatucci son intocables. Forman parte del ADN de esta versión mejorada del catenaccio de Covadonga de la primera vuelta. Siete tantos a favor y un Dinko intratable en los últimos 180’ para soñar con ser segundos.

En el capítulo de los francotiradores, Jesé Rodríguez (seis dianas) y Fuster (5) valen oro. El valenciano vuelve al Belmonte por primera ocasión tras su salida bajo la fórmula del traspaso en junio de 2024 a la Isla por 1,9 kilos. «Ojalá no me piten», valoró ayer Aladino, que acumula ocho asistencias en la edición liguera de su explosión. Desatado y en casa, encañona al meta grancanario Lizoain. La Araña de Escaleritas se cargó al Madrid en Copa y Jefté sacó la recortada con un doblete de época.

El estilete sureño, cedido por el Olympiakos en el Queso Mecánico, marcó la agenda de la semana al hacer público su amor por el amarillo. Se dejó querer haciendo alusión a su admiración por Viera y la disparatada afirmación que cambiaría sus doblete al 15 veces campeón de Europa por jugar en la UD.

El cuadro grancanario ganó por última ocasión en el Belmonte en abril de 2023 (1-2) con tantos de Sidnei y Loiodice. Eran tiempos de Pimi y del rigor defensivo camino a Primera. Similar al régimen actual -el menos batido (22 tantos) y el tercer mejor visitante-. Jesé, con ofertas de Primera, es un purasangre y la clave del éxito ofensivo del ‘7-0’ -los dos festivales pirotécnicos ante Cultu y Ceuta-. El Bichito marca el camino. En esa relación de benditos, el atacante japonés. Corre, presiona y destroza murallas enemigas. El samurái de la UD del Sol Naciente.

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Viera de revulsivo, la contienda del alma para Fuster y balones a Taigol. El japonés se suma al carro de los veinte goles de los seis pistoleros. García ya batió al Alba en la primera vuelta. Del ‘cero de siete’ a un ‘tres de tres’ que le deja en la plataforma hacia el cielo en el manicomio de Segunda. Primera de trece finales. Un Jesé vs Jefté y un Dinko vs Lizoain. Al asalto de los cielos, la inspiración del hijo pródigo es la llave mágica. Fusterday y una noche para tener a tiro la codiciada segunda plaza.