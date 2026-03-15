Una UD Las Palmas de ‘bronce’

En la temporada 1967-68, la Unión Deportiva confirma por todo lo alto su gran predicamento en el fútbol español consiguiendo el tercer puesto de la clasificación de Primera. Sumó 38 puntos, quedando a solo uno del Barcelona, segundo, y a cuatro del Real Madrid, campeón. Al inicio de esta campaña se incorpora al equipo el tinerfeño Justo Gilberto, completando el cuarteto de la isla picuda que formaría con Gilberto I, Martín Marrero y José Juan. Era un equipo totalmente canario con los dos porteros vascos, Ulacia y Oregui. La primera victoria amplia se produjo contra el Sevilla en el Insular, al que se derrota por 4-1. Jugaron por Las Palmas: Ulacia; Aparicio, Tonono, Martín Marrero; Castellano, Guedes; León, Niz, José Juan, Germán y Gilberto I. José Juan tuvo una tarde goleadora espléndida, consiguiendo tres tantos; el cuarto lo firmaba Paco Castellano y el tanto andaluz lo firmó Bergara II. En esta época todavía se jugaban dos partidos seguidos fuera de casa, y otros dos en el recinto de Ciudad Jardín. Hubo salidas dobles realmente victoriosas, en las que se volvía con cuatro puntos en el haber amarillo.

El debut de Justo Gilberto se produjo contra el Sabadell en el Insular el 8 de octubre de 1967, con victoria por 1-0 y con gol precisamente de la nueva adquisición de Tenerife, que hizo un espléndido partido formando con Germán y Guedes un trío en el centro del campo inigualable, de gran categoría técnica.

Dos encuentros seguidos en casa fueron contra el Barcelona y ante el Athletic de Bilbao. Ante el Barça hubo victoria local por 4-1 en una noche fantástica de fútbol en un Estadio Insular lleno hasta la bandera y con una formación amarilla formada por Ulacia; Aparicio, Tonono, Martín Marrero; Castellano, Guedes; León, Justo Gilberto, José Juan, Germán y Gilberto I. Los goles amarillos los marcaron Justo Gilberto (2), Germán y Gilberto I, y el catalán Zaldúa. El duelo ante los bilbaínos se saldó también con victoria canaria. Fue por 1-0 y gol de nuevo de Justo Gilberto, que aparte de ser el pulmón del equipo en el centro del campo tenía un gran tiro desde fuera del área, como en esta ocasión puso de manifiesto para batir al mítico Iribar de forma espléndida.

Otro choque fuera de casa, en el Metropolitano, supuso una victoria de gran relieve frente al Atlético de Madrid por 1-2. Los rojiblancos ya contaban con José Cristóbal Correa, traspasado esa temporada por Las Palmas al equipo colchonero, pero no jugó en esta ocasión. Los goles de la Unión Deportiva los marcaron Guedes y Castellano, y el del Atlético Luis Aragonés.

En el encuentro contra el Real Madrid en el Estadio Insular se obtuvo un empate a dos tantos. Por los amarillos marcaron Justo Gilberto y Germán, y por los merengues de Félix Ruiz y Pirri. Gran partido de Las Palmas. Pudo ganar perfectamente el encuentro, pero la actuación un tanto partidista del árbitro Zariquiegui a favor de los blancos impidió el triunfo canario.

En el esprint final de la Liga, la Unión Deportiva compite con el Barcelona por el segundo puesto, y una victoria muy señalada ocurrió en San Mamés contra el Ahletic de Bilbao de Iribar, Chechu Rojo, Ormaza, Argoitia y otros excelentes jugadores. En esa ocasión Las Palmas jugó con Oregui; Aparicio, Tonono, Martín Marrero; Castellano, Guedes; León, Justo Gilberto, José Juan, Germán y Gilberto I. Se derrotó al equipo vasco por 0-1 con un golazo de Gilberto I, en un pase de los clásicos de Juanito Guedes desde 30 metros para dejar solo a su compañero, que con un cañonazo tremendo batió a un Iribar que no pudo hacer nada por detener el gran disparo. Los dos choques siguientes en casa fueron contra el Pontevedra (5-0), con goles canarios de Guedes, que hizo un partido soberbio ,Gilberto I (2) y Germán (2), en una noche sabatina de tremenda alegría en el Insular con un lleno impresionante.

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El siguiente partido, también en casa, fue contra el Atlético de Madrid, al que se le ganó por 4-1 en plena racha amarilla disputándole el segundo puesto al Barça. Goles canarios de Justo Gilberto, Gilberto I, Germán y José Juan, con un gran encuentro de los cuatro tinerfeños del equipo, mandando mucho Martín Marrero en la defensa y también aportando por su banda al ataque. El penúltimo partido de esta temporada fue en el Bernabéu. Se perdió con el Real Madrid por 2-1, en un choque muy competido y que pudo empatar a última hora Germán. Y el cierre final para confirmar el tercer puesto fue como local frente al Valencia, al que se derrotó por 2-1 con goles de Justo Gilberto y Mamé León. Un tercer puesto muy meritorio, anticipo del histórico subcampeonato que se conseguiría en la siguiente campaña liguera de la máxima categoría.