Virtual o real, pero fútbol; LaLiga FC Pro Cup corona a 'Nicolas99fc' en el feudo de la UD Las Palmas

Una conexión generacional total en una cita sin precedentes en la Isla. El Estadio de Gran Canaria acogió por primera vez una edición de LaLiga FC Pro Cup, un evento que reunió a los mejores jugadores de España de FC 26, el simulador de fútbol más vendido del planeta. Esa épica, con remontadas, goles virtuales y emoción, que terminó coronando al gamer argentino de la Real Sociedad, Nicolás Villalba, más conocido como Nicolas99fc, se entremezcló con el sabor del fútbol de siempre. De ese modo, juntar a figuras como la del ex de la UD Las Palmas, Juan Carlos Valerón, con la de Mario Alonso, al que los más versados en la materia lo conocen como DJMaRiiO, el youtuber de FC que cuenta con más de 10 millones de suscriptores en su canal, llevó a cabo una simbiosis especial de la que disfrutaron tanto los mayores como los más pequeños.

Prueba de ello es la historia de José y Christian, un padre y un hijo que se plantaron en Siete Palmas para conocer a sus respectivos ídolos. José es fiel admirador del centrocampista de Arguineguín, así como vecino suyo, y asegura que fue su retoño quien le llevó al torneo de eSports para hacerse una foto con ambos: «Mi hijo me ha traído por sorpresa para conocer a Valerón. Yo seguía sus partidos con la radio pegada a la oreja desde su época del Dépor. A él le gusta jugar al FC y también es muy fan de DJMaRiiO, por lo que podríamos decir que gracias a este evento se conectan dos generaciones. Creo que es otro aliciente más para el fútbol», relataba José.

Aunque también hay casos de lo contrario, como el de Diego, un chaval de 19 años que se acercó al recinto amarillo para conocer al Flaco: «Siempre me ha gustado Valerón y por eso he venido. Es verdad que también juego a la Play, pero vengo más por Juan Carlos. A DJMaRiiO lo conozco menos», mientras que su padre, Juan, dejó claro que solo acompañaba a su hijo para «sacarse la foto, pero sí que juego a la Play con él».

Ídolos virtuales

Más allá del fervor por el que fuera internacional con España, la cola para poder conocer a las estrellas invitadas estaba llena de padres que aseveraban que, si se cruzaban con DJMaRiiO por la calle, no serían capaces de «reconocerlo (risas). Nos hemos tenido que asomar bien para ver quién es. Estamos aquí por nuestros hijos, que sí lo siguen». No obstante, también los hay que, pese a ser ya un poco más mayores, han crecido junto a los vídeos del youtuber. Ese es el caso de Kevin, quien, a sus 33 años y acompañado por su pareja, acudió al evento para conocerlo: «Yo he jugado mucho a FC y ahí empecé a conocer a Mario, a ver sus vídeos y sus streamings. Siempre he sido muy futbolero y todo nace de ahí. Además, tener aquí a Valerón, que es una leyenda, también era otro aliciente para venir».

Alguien que, además, vino con una petición especial al evento es Alexis. Acompañado de un peluche de Ultimate Móstoles, el equipo de DJMaRiiO de la Kings League, la competición de fútbol siete que está dirigida por Gerard Piqué y que se retransmite por internet, declaró que iba a pedirle traer uno de los eventos que organiza cada año el streamer: El Partidazo de YouTubers, un partido de fútbol once que reúne a grandes figuras de las redes sociales para vestir la camiseta de la selección española y enfrentarse a otros países o a un combinado de ellos. «Ya estuve el año pasado en el Partidazo y le voy a pedir que lo traiga en este 2026 a Gran Canaria. Sigo a Mario desde que soy pequeño, era mi youtuber favorito y vine para conocerle en persona», comentó el seguidor.

'lasotanita', también presente

Quien vino para disfrutar del evento como uno de los invitados más destacados fue Álvaro Negro, cuyo nombre en redes sociales es @lasotanita, y que acumula más de 500.000 seguidores entre todas sus cuentas oficiales. El creador de contenido hizo las delicias de los más jóvenes, que no dudaron en fotografiarse con él en la zona en la que estaban las consolas para echar una partida al FC 26 y los futbolines, y recalcó que le gustó mucho el Estadio y le pareció una «locura; me lo he podido recorrer por dentro un poco y es increíble. Estoy seguro de que cuando esté terminado va a ser una pasada».

En cuanto a LaLiga FC Pro Cup, Álvaro matizó que pudo disfrutar de una cita muy bien montada y confesó que siempre ha sido muy de jugar al «FC con colegas o al modo FutChampions. Con mis amigos hemos echado muchas horas jugando al modo dos para dos, picándonos y hasta llegando a enfadarnos». Por otra parte, quiso confesar su gusto particular por Jesé Rodríguez, el 10 de la UD Las Palmas, al que considera que está «muy fuerte ahora mismo. Es un jugador que me ha gustado desde siempre; es un poquito polémico entre comillas y eso me llama también. Él y Jonathan Viera llevan en la sangre el fútbol de calle».

Organización satisfecha

Más allá de lo que ha sido el propio torneo, la organización del mismo ha reafirmado sus sensaciones positivas con el Estadio de Gran Canaria a la hora de albergarlo y ha remarcado el agradecimiento a la UD Las Palmas por volcarse con la cita. Álvaro Mena, el Global Sales & Activation Manager de LaLiga FC Pro, afirmó que la acogida ha sido «muy buena» y realzó que volver es una opción.

«Este es un proyecto en el que llevamos trabajando tres o cuatro meses con la UD Las Palmas, EA y LaLiga. Está teniendo muy buena aceptación y es la primera vez que lo organizamos fuera del territorio peninsular, con lo que conlleva a nivel de logística. La UD siempre ha estado muy interesada en este tipo de eventos y tiene una buena masa social al respecto. Además, el Cabildo también está apostando por ello. Para nosotros todo eso es importante de cara a volver. Las Palmas nos lo ha facilitado todo. No podemos confirmar de forma clara que vamos a regresar, pero estamos contentos», finalizó.

‘Nicolas99fc’ domina

En cuanto a la propia competición, el principal favorito al título final, el argentino Nicolás Villalba, cuyo nick es Nicolas99fc, se alzó con el trofeo tras vencer en el duelo clave a DFernandes. El jugador de la Real Sociedad venció por 5-4 al gamer representante del Cádiz después de doblegar a LJR Peixoto, del Real Valladolid, en cuartos de final (1-3) y a tuga810, del Málaga CF, en las semifinales (0-3).

Por su parte, Zidane10, quien vistió los colores de la UD en esta bonita cita en casa, cayó ante el que se coronó como campeón en los octavos de final. A pesar de ello, pudo cerrar el objetivo mínimo que se había marcado para este fin de semana, que era conseguir el billete para LaLiga FC Pro Finals. Por tanto, aunque queda un poco de magua por no poder avanzar más, se dio el paso definitivo para intentar optar a otra conquista.

Sin embargo, esta LaLiga FC Pro Cup deja en Gran Canaria un buen sabor de boca que, además del nivel ofrecido por todos los participantes, también expone que aún existen formas de acercar a generaciones por muy lejos que estén. Porque, sea de la forma que sea, virtual o real, el fútbol sigue siendo fútbol.