Albacete Balompié - UD Las Palmas de hoy: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV y en streaming

La UD Las Palmas y el Albacete Balompié cierran hoy la jornada 30 de LaLiga Hypermotion en el Carlos Belmonte. El conjunto amarillo busca confirmar su buen momento con una tercera victoria consecutiva en tierras manchegas. Este será un partido clave en sus aspiraciones de ascenso directo a Primera División, un duelo de gran importancia que los aficionados 'pío-pío' no querrán perderse y que podrá seguirse a través de estos canales.

El equipo dirigido por Luis García llega lanzado tras encadenar dos goleadas consecutivas frente a la Cultural Leonesa (0-3) y la AD Ceuta (4-0). Estos dos triunfos parecen haber dejado atrás la mala racha que los amarillos arrastraban durante el mes de febrero.

Jesé pugna con un rival, esta mañana, en el Gran Canaria, / LA PROVINCIA / DLP

Los seis puntos sumados han permitido a la UD Las Palmas tomar aire en la lucha por el playoff, que tiene asegurado esta jornada gracias a los resultados de sus rivales directos. Una nueva victoria hoy permitiría a los 'pío-pío' arrancar la próxima fecha a solo un punto del ascenso directo.

Ahora, la UD Las Palmas quiere confirmar su buen momento ante un Albacete que pelea por alejarse, poco a poco, de la zona de descenso.

El Albacete quiere ganar cinco partidos después

El conjunto manchego suma 36 puntos, cinco por encima de la zona roja, y afronta este tramo del campeonato con la necesidad de reaccionar. El Albacete acumula cinco partidos sin ganar y solo ha podido sumar tres de los últimos 15 puntos en juego.

En el partido de ida, los amarillos se impusieron por 2-1 con goles de Manu Fuster y Milos Lukovic. La UD Las Palmas busca repetir triunfo ante el mismo rival.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Albacete Balompié - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Hypermotion se jugará hoy, lunes 17 de marzo, a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el estadio Carlos Belmonte (Albacete).

Dónde ver el partido Cultural Leonesa - UD Las Palmas

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los albaceteños solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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