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Albacete-UD Las Palmas: Kirian toma la batuta y Luis García se carga a Viera

El estratega ovetense recupera al '20' de inicio y Ale García acompaña a Jesé, Fuster y Jesé Rodríguez; Amatucci se va al banquillo. Jefté es castigado y saldrá de suplente en las filas manchegas

Kirian Rodríguez.

Kirian Rodríguez. / ANDRES CRUZ

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Kirian por Amatucci y Ale García por Jonathan Viera. Luis García Fernández, que recupera a Enrique Clemente y a Sergio Barcia, revoluciona el once con cuatro novedades en relación a la propuesta que goleó al Ceuta en el Gran Canaria (4-0). El tinerfeño tomará la batuta en la sala de operaciones y estará escoltado por Enzo Loiodice. En relación al frente ofensivo, Ale García vuelve a ejercer de titular cinco jornada después -se perdió tres por lesión-.

Por lo tanto, la UD forma con Dinko, Viti, Barcia, Mika, Enrique Clemente, Enzo, Kirian, Ale García, Fuster, Taigol y Jesé Rodríguez. En el banquillo, Jonathan Viera, que puso fin a su sequía de 888 días sin marcar de amarillo ante los norteafricanos. Por parte, del Albacete Balompié: Raúl Lizoain, Pepe Sánchez, Vallejo, Neva; Lorenzo, Puertas, Fernández, Pacheco, Jogo; Valverde y Rubio.

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