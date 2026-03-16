El contrato del siglo: la UD Las Palmas explotará el nuevo Gran Canaria con el pago de 60 millones

El contrato del siglo. La UD será la UD de todos y con una bombonera propia. Una UD de Mundial con un arma gigante de explotación de recursos para ser un club de Champions. La entidad grancanaria abonará 60 millones al Cabildo de Gran Canaria para convertirse en explotador único y gozar de la capacidad total de explotación de un estadio mundialista que contará con palcos vips y una lista importante de opciones de negocio -gimnasios, pubs, discotecas, tiendas y restaurantes-.

Miguel Ángel Ramírez. / J.PEREZ CURBELO

Este acuerdo se anuncia este miércoles en una firma histórica con la presencia de Miguel Ángel Ramírez, presidente del club isleño, y su homónimo del ente cabildicio, Antonio Morales en el propio estadio. Además, cabe resaltar la curiosidad que esta mañana, los emisarios de la FIFA han pasado revista al Estadio de Gran Canaria, que está bajo los efectos de las primeras obras. Una remodelación total que debe finalizar en junio de 2029. Casi tres años de metamorfosis, con un coste de 100 millones que será abonados por el ente cabildicio.

Morales y Ramírez, en los festejos del último ascenso a Primera. / LA PROVINCIA / DLP

De la guerra al Tratado de Versalles de los 60 millones. Con este acuerdo, Ramírez sientas las bases de una política de pleno entendimiento con el Cabildo y es el fin de la guerra abierta. Además, cabe sumar el proyecto de viviendas sociales en Almatriche, que reportará 85 millones de ingresos a la UD Las Palmas.

Imagen del boceto del nuevo Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Poner 60 millones sobre la mesa para una explotación que puede dejar más de mil kilos de beneficios -según las estimaciones del propio Cabildo-. La idea es hacer negocio con la mayor infraestructura deportiva del Archipiélago y una obra puntera a nivel nacional. Zaragoza, Levante, Real Sociedad, Athletic, Osasuna...Esta fórmula mixta, primero con capital público y luego entra el club de fútbol con sus ingresos, es la manera habitual de proceder en Primera División.

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En 2027 hay que renovar el acuerdo de patrocinio entre la UD y el Cabildo. La firma del miércoles abre un escenario sin precedentes y hay elecciones en un año. Morales gana, a nivel electoral, y Las Palmas, por fin, tendrá herramientas para crecer de forma salvaje en un universo competitivo donde la gestión te da títulos. Los 60 millones, que luego subirán a 65, se abonarán a plazos y en 2086 cabe renovarlo -60 años después-.