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La crónica (30ª jornada)

La derrota más increíble de la UD Las Palmas: muerte por KO en el 101' por racanería en el Belmonte

El cuadro amarillo, que ganaba 0-1 con tanto de Taigol, recibe dos mazazos de Jefté (95'), de penalti, y Obeng (2-1); los cambios de Luis García lastraron al cuadro isleño, arrollado en el segundo acto

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Paco Cabrera

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Lo nunca visto. El colmo del drama. Maldito 101'. Descomposición en un tiempo extra para el olvido. Así se cae de la lucha por el ascenso directo por exceso de racanería. Cambios para olvidar y las paradas de Lizoain ante dos cabalgadas de Jesé como factor determinante. Una noche de pesadilla de la UD Las Palmas tras un gran primer tiempo.

La UD Las Palmas sucumbió en el Belmonte con dos tantos agónicos de Jefté (95'), de penalti y que mandó a callar, y de Obeng (101') con una volea a la escuadra de Dinko Horkas -que había firmado dos paradas de oro-. Da nada valió el tanto de Taigol (6') para luego regalar una segunda parte que vale de epitafio. El penalti convertido por Jefté llegó por una mano de Mika Mármol que marcó la contienda y fue tan polémica como incontestable.

Taigol festeja el tanto amarillo.

Taigol festeja el tanto amarillo. / Josema Moreno

Taigol había marcado el camino. La catana del delirio. El ariete japonés Taisei Miyashiro firmó el 0-1 en un primer acto plácido. Manu Fuster fue ovacionado (63') y Viera fue suplente. Jefté fue pitado por el respetable al entrar en la recta final y al final acabó coronado. No podían faltar las intervenciones de Dinko Horkas, a tiro de Pacheco, en el 86' de un pulso tremendamente entretenido.

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La novedad en el once fue Kirian Rodríguez -que reemplazó a Amatucci-. En el frente ofensivo, Ale García acompañó a Jesé, Fuster y Taigol. La UD corrió, mordió y maravilló con un fútbol entre el pulmón y el delirio. El catenaccio de Covadonga dio para mandar en el electrónico. Jesé desperdició dos manos a manos con Lizoain y llegó la tormenta perfecta.

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