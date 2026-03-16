Una Isla de Mundial
Los hombres de negro de la FIFA llegan al Gran Canaria: operación bombonera de vanguardia para 2030
Los emisarios de la FIFA analizan de primera mano la situación del recinto de Siete Palmas, que ya se encuentra en la primera fase de las obras
Los hombres de negro de la FIFA llegan al Estadio de Gran Canaria. Los emisarios y ejecutivos del máximo estamento internacional federativo, que organizan la cita del Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos, conocen de primera mano el estado del recinto deportivo y cómo será la evolución de las obras, que deben estar finalizadas en junio de 2029.
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