Miguel Ángel Ramírez: cuando gobernar también es anticiparse

Miguel Ángel Ramírez fue el empresario que logró convencer a un juez de que no liquidara a un club que es símbolo de Gran Canaria. Donde solo había ruinas financieras, supo encontrar soluciones: aglutinó a los principales empresarios de la isla, persuadió a otros acreedores —con una aportación relevante también del Cabildo— para que condonaran deudas y evitó un colapso social y emocional que nadie estaba dispuesto a asumir. Accedió a la presidencia de la UD Las Palmas porque fue el más audaz; en aquella tormenta, nadie quería hacerse cargo de una entidad asfixiada ni seguir comprometiendo su patrimonio personal. Él sí lo hizo.

Aunque en su primer discurso apeló a la socialización del club, la hoja de ruta quedó pronto definida: sanear la institución y devolverla a la estabilidad deportiva. Hoy, la UD Las Palmas presenta unas cuentas equilibradas, un logro nada menor y de gran mérito. El proyecto, sin embargo, continúa afrontando retos de calado, como consolidarse en Primera División y perfilar un modelo de cantera que conecte mejor con la idiosincrasia del futbolista canario y con las expectativas de una afición exigente.

Ramírez no deja nada a la improvisación. No habla al azar ni lanza mensajes sin propósito. Por eso, sus declaraciones —en las que advirtió de una posible salida del Estadio de Gran Canaria si no se aclaraba la gestión del recinto tras el Mundial de 2030— fueron interpretadas por algunos como un gesto de presión o como una manifestación de ambición, aunque responden, ante todo, a la necesidad de no comprometer el crecimiento ni la estabilidad futura de la entidad.

Cabildo y club están llamados a entenderse, y pronto seremos testigos de cómo se estrecharán las manos. Conviene no perder de vista un elemento esencial: todos deberían reconocer a la UD Las Palmas como una de las principales embajadoras deportivas y sociales de la isla.

En este contexto, el Cabildo, que sitúa el bienestar social y el desarrollo de Gran Canaria entre sus prioridades, ha asumido una parte importante del coste de la construcción de La Nube, una inversión que superará los 100 millones de euros. Desde esa posición sostiene —con criterio firme y sin ambigüedades— que el club, como entidad privada, debe aportar recursos si aspira a obtener beneficios de una instalación pública de la que, recuerda, es únicamente usuario.

Miguel Ángel Ramírez ejerce la presidencia con la calma de quien mide cada movimiento. Como en el ajedrez, destaca por su capacidad de cálculo, su visión a largo plazo y su habilidad para competir bajo presión. Gobernar también implica anticiparse, una cualidad que refleja un control profundo de la situación en un escenario todavía abierto, a la espera de que termine imponiéndose el sentido común cuando las partes concluyan la negociación y dejen todo claro en la letra pequeña. Las Palmas ya ha entendido que debe asumir su parte económica en el proyecto —se baraja una cifra considerable—, pero que, a la postre, le permitirá ser una de las grandes beneficiadas tras el Mundial.

En su mente, todo está planificado: dispone de terrenos propios adquiridos recientemente, anticipa movimientos en el tablero político y asegura conocer qué modelo de gestión puede generar mayores beneficios para los implicados. Una prueba decisiva para ganarse el respeto —y también el afecto— de la sociedad canaria y de quienes aún observan su figura con recelo.

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Desde el prisma deportivo, el presidente suele ser el primero en lanzar un mensaje de calma cuando la pelota no obedece. El discurso y el tiempo juegan a favor de las decisiones meditadas. Maneja los tempos con precisión quirúrgica cuando el foco apunta al inquilino del banquillo y se aleja del runrún de la calle. Luis García sigue, y parece que para mucho tiempo más. Otro ejemplo de gobernar con anticipación.