La polémica
La UD Las Palmas tiene motivos para el cabreo: Sánchez empuja a Mika y luego llega la mano del penalti de Jefté
El árbitro Pérez Hernández, con la mediación del VAR, decretó pena máxima por la acción del central, desplazado previamente; Barcia es arrollado por Bartolomé en el lienzo de la controversia
Hay mano de Mika Mármol y empujón previo de Sánchez. La UD Las Palmas tiene motivos para el cabreo. La acción del penalti, transformado por Jefté Betancor en el 95', que provocó el 'horror total' tuvo que ser invalidado. El zaguero catalán amarillo despeja con la mano, en el corazón del área de Dinko Horkas, pero recibe una falta previa del jugador del Albacete Pepe Sánchez.
En ese mismo fotograma, Sergio Barcia acaba arrollado por San Bartolomé. En sala de prensa, Luis García Fernández no objetó nada al respecto, ya que las protestas desde la banda correspondía a otra acción.
El tanto de Obeng puso la puntilla en el 101 con una volea que llega precedida por un mal despeje de Taigol. En el añadido, la UD desperdició una ocasión de gran valía estratégica para colocarse a un punto del segundo Dépor cuando restan doce jornadas.
Ahora sigue a cuatro puntos de la segunda plaza y el domingo recibe al Sporting de Gijón (17.30 horas). El cuadro de Eric Curbelo es rival directo por la promoción.
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