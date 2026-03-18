La ampliación de Mika con la UD Las Palmas se complica y Jesé tendrá su premio en junio

Mika Mármol se aleja. Y mucho. El central catalán de la UD Las Palmas, que ha participado en 24 contiendas, para alcanzar los 2.086 minutos, tiene propuestas inasumibles para la entidad grancanaria. Desde su círculo más próximo, se incide en que se valoran otros destinos.

A nivel salarial, el zaguero zurdo dará un salto importante en Primera División y el Girona ya estuvo cerca de ficharlo. Además, la Roma y el Como pusieron el lazo sobre Mika en el pasado mercado invernal. Esta renovación está en chino.

Mika Mármol. / LA PROVINCIA / DLP

La entidad grancanaria, que tiene el 50% de los derechos federativos, el resto es del Barça, rechazó diez 'kilos' de la Roma. En relación al futuro de Jonathan Viera, la retirada en junio es la opción número uno.

El presidente Miguel Ángel Ramírez, que guarda una estrecha relación con el '21' trató sin éxito renovar al genio de La Feria el pasado diciembre. La intención del Mesías se mantiene firme y pasa por colgas las botas con un ascenso.

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En lo referente a Sandro Ramírez, el delantero finaliza en junio y ha escenificado una recuperación titánica. A sus 30 años, logró el tanto de la resurrección ante la Cultural y en este minuto de la temporada, se asume su salida. Por su parte, a Jesé Rodríguez se le trasladará en tiempo y forma, una propuesta a final de temporada. El Bichito, que falló dos clarísimas ante Raúl Lizoain, que fue protagonista, aguarda por la respuesta de la UD. Equipos de Primera como Getafe o Rayo se interesaron por su situación. Con seis dianas, es uno de los mimbres más letales.