El 'business plan' de la UD Las Palmas: quince millones al año de beneficio, 'concepto empresa' y prohibido hablar de renovaciones

Los secretos del 'business plan' de la UD Las Palmas. La firma del acuerdo de cogestión del Estadio de Gran Canaria con el Cabildo, tras abonar el club isleño 60 millones, deja al club amarillo ante un escenario inédito. Un salvavidas social y la bandera de la Isla. Un club para todos. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, etiquetó la jornada de hoy como "el mejor día en la historia de mi etapa de 21 años y uno de los más grandes de los 76 años de vida".

Imagen panorámica del Gran Canaria, en el pulso contra el Dépor de este curso liguero. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Nace un escudo fuerte, que se pone como imagen para clonar el Villarreal CF. Los beneficios que dejará el nuevo plan comercial de la UD dejará unos 15 millones al año. El club que preside Ramírez debe hacer frente al pago de los 60 'kilos' en los próximos tres años. Elude hablar de renovaciones -Jesé, Viera, Sandro, Churripi, Pejiño, Barcia, Enzo y Mika Mármol finalizan contrato-, porque el único futuro pasa por el concepto empresarial. De los pisos de Almatriche a las adquisición del palacete de Eufemiano Fuentes. Ya no vale de vivir del ticketing, hay un rutómetro para consolidarse en Primera y aspirar a jugar en Europa -como ya hizo el Submarino Amarillo-.

En el caso del entrenador Luis García Fernández, tiene contrato hasta el 30 de junio y cuenta con una ampliación automática con ascenso.

Imagen del minuto de silencio del pulso UD Las Palmas-SD Eibar. / Quique Curbelo

En relación a la última derrota ante el Albacete Balompié, reconoce que fue "un mazazo". "Nadie esperaba que tras una primera parte magnífica, tal como se daba el encuentro, pues nadie atisbaba que te podías venir de vacío de casa, pasaría lo que aconteció. Pero esto es el fútbol y hay que aprender de ello. Antes de comenzar la jornada estábamos a cuatro del ascenso directo y seguimos igual. Hay que seguir trabajando, tenemos que reponernos para aprender del error e ir todos al Gran Canaria. Ayudar y animar. Hacer lo que hacemos siempre, ayudar al equipo".

La conjura del plantel, en el descanso del pulso contra el Ceuta. / J.PEREZ CURBELO

Resta importancia a que una cifra importante de jugadores del primer plantel finalicen vínculo el 30 junio. "No me importa absolutamente nada el futuro de esos jugadores, solo me importa el futuro de la UD. Vamos a centrarnos todos, para sacar adelante el objetivo y el proyecto que tenemos". Prohibido hablar de ascenso. "Lo que quiero conseguir primero son los 50 puntos de la permanencia; cuando los consiga, pues ya hablaremos del playoff".

Ramírez, esta mañana, durante la exposición de las claves del nuevo acuerdo de cogestión del Gran Canaria. / Quique Curbelo

Dimensión económica

Con 46,6 millones de presupuesto, el margen salarial de la UD es de 15,1 millones. El valor del plantel es de 45 'kilos' y el ascenso cuadriplica los ingresos por TV (que pasa de los diez a los 45). Con la venta de las viviendas el barrio de Almatriche (un total de 1.250), el volumen de negocio es de 85 millones. El club grancanario destina siete millones por temporada para su Fundación y encara un compromiso social descarado. El caso más notorio es Bassinga, que llegó en patera y fue acogido por el Equipo D hasta debutar en Primera División contra el Sevilla y de la mano de Luis Carrión.

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Bassinga, en la pasada temporada, en su estreno de amarillo en Primera ante el Sevilla de Pimienta. / LA PROVINCIA / DLP

Goles en el césped y en la lista Forbes tropical. Pleno entendimiento con el Cabildo y un club que tendrá herramientas desde la cogestión del Gran Canaria de los 175 milones. "Los 'dimes y diretes' que pueda decir alguien, no están en la faceta empresarial. Estamos hablando de términos empresariales, de negociaciones empresariales y que van por otro lado". En relación a los detalles, emplaza a una futura rueda de prensa. El domingo, la UD recibe al Sporting (17.30 horas, TVC). Aunque el balón ya no es lo más importante. Emerge la 'UD Empresa', que busca herramientas para competir contra los portaaviones del fútbol nacional.