A Iker Bravo se lo tragó la tierra: el expediente 'I' de la UD Las Palmas

El ostracismo de Iker Bravo. Expediente Iker (que no Jiménez). Al delantero catalán de 21 años se lo ha tragado la tierra. No ha silenciado la marcha de Lukovic y van tres duelos sin minutos.

Llegó en el mercado invernal, a préstamo por el Udinese de la Serie A italiana y sin opción de compra. En su expediente, dos descartes y una suplencia sin participación en el Reino de León contra la Cultu. Comenzó como un ciclón, por delante de Jesé Rodríguez, y como gran apuesta de Luis García Fernández. El tiempo le ha quitado la razón.

En el UD-Ceuta del 8 de marzo, descarte por proceso gripal. Tampoco estuvo presente en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié, en esta ocasión: decisión técnica. Se quedó en tierra junto a Iván Gil -que hizo dos goles a la Real B en el inicio liguero y fue el mimbre más determinante-.

Con una valoración de cuatro millones, el alta de Iker Bravo fue un movimiento galáctico de la dirección deportiva, que encabeza Luis Helguera (renovado tres años más el pasado enero). La explosión realizadora de Jesé Rodríguez -seis tantos-, así como la vuelta de Sandro Ramírez, que anotó en el Reino de León, le han dejado en quinta línea. Además, Ale García (seis dianas) está de vuelta tras dejar atrás sus problemas físicos -jugó de inicio ante el Alba-.

Se disparan las opciones en el ‘9’ para Luis García, que no cuenta con Bravo. El pistolero del Udinese, que está representado por Wasserman, la misma agencia que defiende los intereses de Kirian Rodríguez, Álex Suárez, Sandro Ramírez, Enzo Loiodice o Mika Mármol, se presentó como una gran oportunidad de mercado, y que llegó con una tasación de cinco millones.

Su caché baja a cuatro y está lejos del rendimiento de Milos Lukovic (ahora en las filas del Preston North End de la Championship y que había firmado cuatro tantos en su periplo amarillo).

‘Taigol’ salva el honor

De los cuatro refuerzos invernales, solo Taisei Miyashiro besa el éxito con tres tantos y 446 minutos. En el caso del Poeta Benedetti, vino libre hasta junio y con una opción de ampliación con el ascenso hasta 2030 -cuatro años más-. Solo en el caso de lograr el objetivo del vuelo a Primera, habría que abonar a los agentes del mediapunta colombiano una cifra que ronda los 2,8 millones. En esta operación del fichaje del exmediapunta del Mazatlán, medió la agencia Wasserman. El colombiano ha participado en cuatro duelos con 48’.

Benedetti fue pretendido por el Sevilla. Su aspiración era dar el salto al fútbol español y el internacional se ha quedado a medio camino. Para el extremo Estanis Pedrola (cedido por la Sampdoria), ocho apariciones (159’) y un tanto. En las últimas cuatro jornadas, un minuto contra la Cultural.

Su aparición estelar contra el Real Zaragoza dejó un tanto a los 26 minutos de pisar el césped en el Ibercaja. Pero quedó en eso, en un suspiro de Moya. El resto, un torrente de interrogantes infinitos. Los tres, Bravo, Benedetti y Pedrola, no han roto el cascarón.

A falta de doce jornadas,su aportación sigue siendo una incógnita. Solo los tres tantos de Taigol, en las dos últimas jornadas, han salvado los muebles. Con el japonés, no hay debate. Corre, presiona y es quirúrgico en el área enemiga. Patentó la UD del Sol Naciente. Dentro del ámbito contractual, si el plantel grancanario logra el octavo ascenso de su historia a Primera, hay que desembolsar unos 2,9 a Vissel Kobe de la máxima categoría japonesa.

Ni rastro de la factoría...

En esa nómina de pistoleros de éxito, Jesé y Ale García suman doce dianas y el coste a la entidad es ridículo. El primero, percibe el mínimo y el segundo, es un activo de la factoría de Barranco Seco. En la última lista, Álvaro Killane se estrenó por la baja de Churripi en el arco de Luis García Fernández. Más allá del lateral derecho Valentín Pezzolesi (47’), no hay rostro alguno del vivero con protagonismo en una plantilla larga con 27 futbolistas.

Elías Romero, el ejecutor emergente de la vela chica, no ha renovado. En Copa, ante el Extremadura, gozaron de participación Carlos Navarro (81’), Valentín Pezzolesi (90’) y Arturo Rodríguez (21’). Luis García no es Pepe Mel. Tampoco Quique Setién. Se asemeja con Pimienta, que priorizaba en los profesionales del primer equipo. Tres altas invernales sin recorrido y el vacío de los platanitos. Solo Taigol es capaz de dinamitar este escenario de tinieblas.

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Helguera acertó con fichajes como Horkas, Sergio Barcia, Mika Mármol, Fuster, Lorenzo Amatucci o Enrique Clemente. En la última ventana invernal, se tiró la casa por la ventana por cuatro nombres de altura. Un invierno de Armani. Pero a falta de doce jornadas, lucen un rol residual.La UD late con Dinko, Enzo, Jesé, Fuster y un Kirian que vuelve a vestirse de renacido. De Bravo, no hay noticias.