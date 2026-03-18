Pejiño de lateral derecho, cambios extraños y 'mieditis': la UD Las Palmas pierde siete puntos más allá del 90

Cambios bajo lupa. Radiografía a la búsqueda de un impacto inmediato por Luis García Fernández. La UD sucumbió (2-1) ante el Albacete en el Belmonte con tantos en el 95’ (de Jefté de penalti) y 101’ (una volea de Obeng ante la pasividad de Taigol). El desplome pío pío llegó tras desaprovechar la renta del tanto del japonés y tras ejecutar los cinco cambios. La apuesta por Viera -para retirar a Fuster-, así por Amatucci -en lugar de Kirian-, no surtió el efecto deseado a la hora de controlar el juego. Los amarillos perdieron la brújula y fueron arrollados por los minutos de locura del Alba.

En su intento fallido por defender la renta del 0-1, cayó en la fiebre de la mieditis. Además, retiró a un agotado Ale García por Cristian Gutiérrez (76’) y remató la faena ubicando a Pejiño de lateral derecho -en lugar de Viti-. Con Marvin Park lesionado, el canterano Valentín Pezzolesi se quedó en la Isla. El extremo zurdo de Barbate regresaba a la competición tras ser señalado por García por su falta de compromiso -fue descartado ante Castellón y Cultural Leonesa por decisión técnica-.

Herzog, brillante contra el Ceuta, saltó en el 87’ por Enrique Clemente. De esta manera, la UD finalizó con una zaga inédita: Pejiño, Herzog, Mika Mármol y Cristian Gutiérrez. El bombardeo del Queso Mecánico resultó abrumador con quince remates en el segundo acto. Se venía venir y el toque de corneta de Luis García desde la banda no funcionó.

No solo no pudo defender el 0-1, sino que pudo caer 3-1. Ante el CD Castellón (1-1), también encajó un tanto en la recta final por parte de Brignani en el 94’. El italiano mandó a la red un envío lateral de Cipenga.

Para frenar al congoleño, García tiró de Valentín y Marvin Park, doble lateral por la derecha. Pero la bala del Castellón mutó de banda, de izquierda a derecha, para encontrar una autopista con un Enrique Clemente superado. Ese lado zurdo, estaba más desprotegido. Los tres últimos goles encajados llegaron desde el 94’ y han provocado la pérdida de cinco puntos capitales.

A falta de doce jornadas, la UD inicia este domingo ante el Sporting (desde las 17.30 horas, Televisión Canaria) la recta final de los 36 puntos. Los amarillos tienen que superar el trauma del Belmonte y la fiebre de la mieditis. Defender la renta conquistada le ha salido carísimo a García. Ante el Ceuta en el Alfonso Murube, también encajó en el 89’ y en su propósito de salvaguardar un 0-1. En esa ocasión, José Matos superó a Churripi con un tiro seco.

Enrique Clemente había adelantado a los amarillos en el 52’ en un pulso que estuvo marcado por el viaje en chárter por Tetuán y la travesía en ferry de Lukovic (ahora en las filas del Preston North End Football) y de Cedeño (lesionado y que está cedido en el Albacete Balompié).

Renta kilométrica con Racing

La UD late en la sexta plaza con 48 puntos y está a once del líder Racing de Santander. Al término de la primera vuelta, los amarillos estaban igualados con los cántabros a 38 unidades en el casillero -los del técnico José Alberto López tenían mejor golaveraje general-. Nueve jornadas después, los santanderinos tienen once unidades más: 59 por los citados 48. Lejos de caer en el pesimismo extremo, la formación grancanaria tiene el aval de su regularidad.

Encadenan 23 jornadas en la zona de privilegio. No salen de las seis primeras posiciones desde el 27 de septiembre. Pero cabe extremar las precauciones, la derrota ante el Sporting de Eric Curbelo en el Gran Canaria expulsaría a la UD del paraíso 175 días después. No hay margen de error.

Para alcanzar los 72 puntos que le valieron a Pimienta para subir directo en la 22-23, Luis García tiene que conquistar ocho victorias en esta renta de doce finales. Por el partenón de Siete Palmas deben desfilar el Sporting de Gijón (8º), Granada (16º), SD Huesca (19º), CD Leganés (18º), Valladolid (17º) y Real Zaragoza (20º). Cinco de los seis rivales están en situación de peligro descenso. Ahí radica un nicho de mercado interesante. Sacar dividendos bajo la desesperación.

En cuanto a la salidas, el escenario cambia de forma radical. La UD tiene que visitar Ipurúa (el Eibar va décimo), La Rosaleda (el Málaga es cuarto), Nuevo Mirandilla (el Cádiz marcha 15º), Nacional de Andorra (el cuadro tricolor ocupa la 13ª plaza), UD Almería Stadium (el cuadro indálico es tercero) y Riazor (el Dépor va segundo en la tabla). Seis desplazamientos y cuatro rivales directos. Con Málaga, Almería y Dépor hay que resolver el asunto del golaveraje.

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Superar la mieditis, acertar con los cambios y ser sólidos con las seis victorias del Gran Canaria. Por ahí radica el camino del cambio, así como por hacer los deberes ante Málaga, Almería y Dépor. García maravilló en la primera vuelta a la sombra de un Racing pletórico.