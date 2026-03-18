Preparativos para batir al Sporting
El renacido Kirian pide el timón de la UD Las Palmas en la recta final
El tinerfeño, de lo mejor en el Belmonte, alza la mano ante el bajón físico de Amatucci
De profesión, renacido. Kirian Rodríguez está de vuelta. Y esta película ya la hemos visto. El ‘20’ de la UD, que superó dos cánceres en un estandarte de superación, fue el mejor bajo el caos del Belmonte. Titular por sorpresa de Luis García Fernández -para suplir a Lorenzo Amatucci-, completó los mejores 63 minutos de la temporada. Lo hizo alienado con Enzo Loiodice, en un centro de operaciones creativo y que supo maniatar al rival. Buen desplazamiento en corto y siempre ofreciéndose para una salida limpia del esférico.
El 5 de octubre, el de Candelaria regresó a los terrenos tras ocho meses de lucha contra un linfoma de Hodgkin. Lo hizo bajo la ovación del Gran Canaria y lanzó un mensaje al mundo. El poder de la resiliencia. Luego jugó de inicio contra el Huesca (24 de octubre), Valladolid (14 de noviembre), Real Sociedad B (30 de enero), donde logró su único tanto, y el pasado lunes ante el Alba. Cuatro titularidades y el punto de forma preciso ante el bajón de Amatucci.
Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el curso del último ascenso con Pimienta regresó de su primer cáncer. Lo hizo contra el Zaragoza en La Romareda (30 de abril de 2023) y fue importante. Cinco partidos, 350 minutos y la bandera del corazón eterno. Ahora lucha por su segundo ascenso tras su segunda vuelta a los terrenos. Una figura especial, de gran peso en el vestuario, y que pagó la conjura de la paella en la Ciudad Deportiva la semana pasada.
En Zaragoza con ‘Pimi’
Kirian no ha disputado dos partidos consecutivos como titular con Luis García. A pesar del último varapalo, su candidatura a director de orquesta no se ve lastrada. Nace una nueva sociedad con Enzo y Fuster. Ante este panorama, la opción de Viera se diluye y fue relegado a la suplencia en el Belmonte. El ‘21’ solo computa diez presencias de titular y doce de revulsivo.
De cara al pulso del domingo ante el Sporting de Gijón (domingo, 17.30 horas, TVC), cabe aguardar por la evolución física de los lesionados Marvin Park y Churripi. Iker Bravo y Gil fueron los descartes en un plantel kilométrico. En este ecosistema de máxima competencia, Kirian trata de hacerse un hueco como en 2023. El centrocampista, que hizo seis tantos en Primera, llegó a figurar en una prelista de De la Fuente.
El propio seleccionador nacional y campeón de la Eurocopa le llamó unas horas previas a su vuelta ante el Cádiz. Porque el tinerfeño siempre vuelve. Como icono de la UD, junto a los Sandro, Suárez, Viera o Jesé, pone el punto de paciencia preciso ante una situación de máxima tensión.
La derrota ante el Albacete en el 101’ dejó a los amarillos a cuatro del ascenso directo. «Nos faltó hambre», lamentó el ‘20’, con más autocrítica que Luis García. Kirian ya dejó clara la meta cuando pisó por última ocasión la sala de prensa de Barranco Seco. «Devolver a la UD a Primera». En las antípodas del talante reservado del estratega ovetense, afronta una nueva vuelta a sus 30 años.
Se perdió la segunda vuelta del martinato en Primera y la formación amarilla le echó de menos. Ahora, con Fuster, Viera, Jesé, Ale García, Loiodice, Poeta Benedetti, Taigol y el resto de fantasiosos, busca su sitio. El renacido busca su segundo ascenso. Nunca se rinde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
- Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
- Muere Vicente, el dueño del bar de Schamann apuñalado cuando cerraba el negocio en Las Palmas de Gran Canaria
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- Los sanitarios que bailan salsa y reggaeton en un asadero de Las Palmas de Gran Canaria
- Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas