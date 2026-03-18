El renacido Kirian pide el timón de la UD Las Palmas en la recta final

De profesión, renacido. Kirian Rodríguez está de vuelta. Y esta película ya la hemos visto. El ‘20’ de la UD, que superó dos cánceres en un estandarte de superación, fue el mejor bajo el caos del Belmonte. Titular por sorpresa de Luis García Fernández -para suplir a Lorenzo Amatucci-, completó los mejores 63 minutos de la temporada. Lo hizo alienado con Enzo Loiodice, en un centro de operaciones creativo y que supo maniatar al rival. Buen desplazamiento en corto y siempre ofreciéndose para una salida limpia del esférico.

Kirian Rodríguez, en un pulso de este curso en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

El 5 de octubre, el de Candelaria regresó a los terrenos tras ocho meses de lucha contra un linfoma de Hodgkin. Lo hizo bajo la ovación del Gran Canaria y lanzó un mensaje al mundo. El poder de la resiliencia. Luego jugó de inicio contra el Huesca (24 de octubre), Valladolid (14 de noviembre), Real Sociedad B (30 de enero), donde logró su único tanto, y el pasado lunes ante el Alba. Cuatro titularidades y el punto de forma preciso ante el bajón de Amatucci.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el curso del último ascenso con Pimienta regresó de su primer cáncer. Lo hizo contra el Zaragoza en La Romareda (30 de abril de 2023) y fue importante. Cinco partidos, 350 minutos y la bandera del corazón eterno. Ahora lucha por su segundo ascenso tras su segunda vuelta a los terrenos. Una figura especial, de gran peso en el vestuario, y que pagó la conjura de la paella en la Ciudad Deportiva la semana pasada.

En Zaragoza con ‘Pimi’

Kirian no ha disputado dos partidos consecutivos como titular con Luis García. A pesar del último varapalo, su candidatura a director de orquesta no se ve lastrada. Nace una nueva sociedad con Enzo y Fuster. Ante este panorama, la opción de Viera se diluye y fue relegado a la suplencia en el Belmonte. El ‘21’ solo computa diez presencias de titular y doce de revulsivo.

De cara al pulso del domingo ante el Sporting de Gijón (domingo, 17.30 horas, TVC), cabe aguardar por la evolución física de los lesionados Marvin Park y Churripi. Iker Bravo y Gil fueron los descartes en un plantel kilométrico. En este ecosistema de máxima competencia, Kirian trata de hacerse un hueco como en 2023. El centrocampista, que hizo seis tantos en Primera, llegó a figurar en una prelista de De la Fuente.

El propio seleccionador nacional y campeón de la Eurocopa le llamó unas horas previas a su vuelta ante el Cádiz. Porque el tinerfeño siempre vuelve. Como icono de la UD, junto a los Sandro, Suárez, Viera o Jesé, pone el punto de paciencia preciso ante una situación de máxima tensión.

La derrota ante el Albacete en el 101’ dejó a los amarillos a cuatro del ascenso directo. «Nos faltó hambre», lamentó el ‘20’, con más autocrítica que Luis García. Kirian ya dejó clara la meta cuando pisó por última ocasión la sala de prensa de Barranco Seco. «Devolver a la UD a Primera». En las antípodas del talante reservado del estratega ovetense, afronta una nueva vuelta a sus 30 años.

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Se perdió la segunda vuelta del martinato en Primera y la formación amarilla le echó de menos. Ahora, con Fuster, Viera, Jesé, Ale García, Loiodice, Poeta Benedetti, Taigol y el resto de fantasiosos, busca su sitio. El renacido busca su segundo ascenso. Nunca se rinde.