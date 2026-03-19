Eric Curbelo hace las paces con Helguera: "Si le veo, le daré un abrazo; el tiempo lo cura todo"

El defensa de 32 años de Santa Brígida e ingeniero Eric Curbelo regresa al Gran Canaria con el Sporting. Apunta a suplente este domingo en Siete Palmas y quiere cambiarse la elástica con Jesé Rodríguez. Acaba contrato en junio y confía en volver a la Isla.

Topicazo al canto. El partido más especial de su carrera.

Es único por lo que significa, la primera vez que vuelvo al Estadio y que enfrento al equipo de mi vida, de mi tierra, al que me dio la oportunidad de ser profesional. Con muchas ganas de que llegue.

No se marcará un Jefté. ¿No cambiaría un gol de chilena con el Sporting por volver a vestir de amarillo?

No he metido ningún gol con el Sporting, pero la verdad que el Sporting me ha tratado muy bien, estoy muy feliz. El equipo de tu corazón siempre tira.

¿Volvería?

Claro que sí, eso nunca se sabe, pero volvería encantado.

Se va Mika, Barcia renueva con ascenso...Sitio hay en la UD.

Juanma me habían dicho que también salía.

Tiene cosas Herzog. Si Viera renueva, yo creo que el Mesías mueve los hilos pertinentes para que usted regrese...

Yo encantado, tengo ganas de acabar bien el año y devolverles los esfuerzos realizados el pasado curso por parte del Sporting.

El año pasado fue un calvario.

Nunca he sido un futbolista de lesiones y de perderme partidos, el año pasado con el isquio tuve cuatro lesiones y en la rodilla, pues fue fortuito. Me hizo pasar por el quirófano. El verano pasado no tuve vacaciones y en este curso no he tenido lesiones.

Huele a suplente. Si el Sporting le mete cuatro al Castellón y usted estaba en el banco. Hay que asumirlo, no se equivoque de banquillo.

Es mala suerte, pero sí. Fue decisión técnica y le salió muy bien al míster. A la hora de leer el partido es un fiera. En principio, hay que estar preparado. Cuando ganas 4-1 pues toca esperar.

¿A qué entrenador de los que ha tenido asemeja Borja Jiménez?

Con Pimienta trabajábamos mucho la salida de balón en corto, tiene un poco de todos. Tiene algo de Mel, que te soltaba unos detalles y te decías como sabe eso. Borja te dice cosas que van a pasar en el partido y pasan. Pimienta te hablaba mucho de lo que podía hacer cada jugador. Te da consejos de jugadores individuales. Es un popurrí de todos, nuestro es juego es más directo y menos de posesión. El equipo está muy trabajado.

Dos enfermos del fútbol.

Mel es un buen gestor de grupo y Borja para eso está siendo fantástico. Todos están enchufados.

¿El que pierda el domingo queda tocado y hundido en la lucha por el ascenso por la vía del playoff?

No creo que sea una final, el que gane tiene el golaveraje positivo. Ahora tenemos un calendario importante, desde el partido a partido, pues viene una final y luego otra. Con un buen resultado en Las Palmas, pero si se pasa no estará hecho. El que gane, pues tendrá un golpe de moral.

Una Segunda de manicomio. El Castellón, que fue líder, ha recibido once goles en los tres últimos partidos. ¿Logra entenderlo?

Muy competida. Todos tenemos el mismo nivel. Si te confías, te meten cuatro goles. Hay que ir cada partido al cien por cien.

¿Qué opina de la dupla Mika-Barcia?

Me da pena por Álex Suárez, pero la verdad que estos dos se complementan muy bien. Mika tiene mejor salida de balón. De Barcia, me sorprendió el partido de aquí que ganó todas las disputas. Entre los dos, hacen muy buena pareja.

Suárez quedó marcado por el descenso y ahora suma 837' en 17 duelos. ¿Qué aprende uno del silencio?

Tiene un par de palabras tatuadas y una es resiliencia. Álex se algo tiene es la paciencia de superar estos momentos. Seguro que de aquí a lo queda para el final de temporada, será importante en algún partido y dará la victoria en algún momento.

¿Quién es mejor Viera o Corredera?

Son distintos. Jony ha demostrado cosas en el fútbol que muy pocos lo han demostrado. Corredera me ha sorprendido mucho, en el Tenerife era un vinagre y ahora aquí muy bien. Me gusta porque es 'todo campista'. Nunca está cansado.

¿No le preguntó que por qué Corredera descartó a la UD? Fue por un tema monetario. El Sporting puso más plata sobre la mesa.

No, nunca hemos hablado de eso. Los mexicanos...

¿Dónde acabará la UD?

Deseo que Sporting o UD suban directo y el otro, pues en el playoff. Si los dos nos metemos en la promoción, nos vamos a matar. Y eso no lo quiero, el que más cerca del ascenso directo, que lo logre, y el otro, pues por la otra vía. Así nos vemos los dos arriba.

¿Dónde hay más presión en Las Palmas de Gran Canaria o en Gijón?

No sé cómo estará ahora la cosa por ahí...Desde que llegué a Gijón, aquí hay más ruido. La afición anima muchísimo y te aprieta. Y cuando la cosas va mal, también te lo hacen saber, eso hace que nos metamos un poco más de presión. Hay muchos recibimientos con bengalas, se te pone la piel de gallina. En el Gran Canaria, era más esporádico. Aquí es cada dos partidos. La presión sube.

Son dos almas gemelas. Históricos, embrionados por la cantera y el Tenerife es el Real Oviedo. Usted estará contento de que baje el club ovetense.

Yo por supuesto, sí. Me alegra.

¿A Viera le queda un año más o debe retirarse a lo grande con el ascenso?

Creo que a Jony le queda mucho fútbol dentro. Si el míster logra sacarle diversión, así como hacerlo partícipe, Jony se quedará con ganas de seguir.

No es revulsivo, de entrada o no lo pongas. ¿Lo comparte?

Bueno, depende de la capacidad que tenga de ir adaptándose y de aceptar eso y demás. Eso marcará el desenlace este finde no salió bien a Jony lo metes los últimos veinte minutos y te puede resolver un partido por la gorra, con la varita mágica. Te saca dos pases y si están acertados los de delante te resuelve el partido.

¿Cómo quedó de su lucha contra el trastorno del miedo y la ansiedad?

Es una situación complicada, con el tiempo te das cuenta de que mucha gente lo pasa. No deja ser ansiedad. Casi el 30 % de la población lo sufre o ha sufrido ansiedad. Que salga a la luz es importante. Para que la gente no se sienta sola.

¿A Helguera ya lo ha perdonado -dijo en septiembre de 2024 a este medio que el ejecutivo cántabro "en el peor momento de mi vida, cuando pierdo seis kilos en dos semanas, no se le ocurre otra maravillosa idea que intentar forzar mi renovación-?

Sí, el tiempo lo cura todo. Al final es un trabajador del club que debe cumplir con su labor. Y yo era un trabajador. Al final, cada uno tiene su parte,

¿El domingo le dará un abrazo?

Si lo veo, sí, le daré un abrazo. Son muchos años juntos, muchas veces con rifi-rafe, al final lo que queda son los buenos momentos. Estoy más centrado en todas las personas de las que tengo ganas de ver que si alguien me quiere saludar o no. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de volver a casa.

¿Con quién se cambiará la camiseta?

Con muchos, la de Suárez ya la tengo. Si no juego, me da cosa, cambiarla. Y si juego, pues a Jesé. Kiri, Enzo, Marvin...Elegir uno sería injusto, pero bueno si ellos quieren también cambiarla. Yo se la voy pidiendo a todos.

¿Qué es más difícil: un segundo ascenso a Primera o reunir a 300 invitados en su boda?

Era una boda familiar y al tener familias grandes, se fue un poco. Se hizo en casa de Chabel, mi esposa y se reunió mucha gente que hacía tiempo no se veía.

¿Cuánto costó la boda?

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Me costó muchísimo, sobre todo en dolor de cabeza.