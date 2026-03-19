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Barcia regatea su renovación con la UD Las Palmas: "Hay que pensar en el colectivo"

El central vigués, cedido por el Legia, elogia a Mika y apaga la calculadora del ascenso cuando restan doce jornadas: "Pensamos solo en el Sporting", incide en un guiño 'cholista'

Barcia regatea su renovación con la UD Las Palmas

Barcia regatea su renovación con la UD Las Palmas

La Provincia

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sergio Barcia (Vigo, 25 años) es un gran negocio. Cedido por el Legia de Varsovia, está completando una temporada extraordinaria con la UD Las Palmas. Es el curso de su consagración y su futuro no le inquieta. Sporting, Sporting y Sporting (domingo, 17.30 horas y por TVC). No se marca un Enzo Loiodice y no vincula su continuidad a jugar en el ático de Pedri y Mbappé.

El cuadro amarillo tiene un acuerdo sellado con el salto a Primera -y la jugosa subida de ingresos- para hacerse con Barcia.

"Estoy a gusto aquí, pero no es momento de pensar en eso (...) Hay que pensar en el colectivo, en el próximo partido y más adelante habrá tiempo de pensar en esas cosas". El exjugador del CD Mirandés y Celta de Vigo B forma parte de la legión de la 'contratitis' -aquel grupo de los 13 que su futuro está en el aire el próximo 30 de junio-.

"No es momento de pensar ni en mí ni en nadie, hay que pensar en el 'semana a semana". Filosofía cholista en tiempos de incertidumbre con doce jornadas en el horizonte. Descarta un maltrato arbitral por el controvertido penalti pitado en el Carlos Belmonte y que supuso el 1-1 en el 95'. "Todos nos podemos equivocar".

Pareja de Primera

El zaguero vigués elogia el grado de compromiso y acierto de su compañero en labores defensivas como Mika Mármol. "Es un central top de nivel de Primera y estar al lado de él hace que tu nivel suba. Creo que nos complementamos muy bien, y nos alegramos de poder ayudar al equipo".

'Señor autocrítica'

Asume su responsabilidad en el desastroso final del segundo acto en el Belmonte. El Alba aplastó a la UD. "Nos fuimos muy jodidos y eso que en la primera parte estuvimos muy bien (...) No nos habían creado ocasiones claras hasta los últimos diez minutos. Si es verdad que no estuvimos todos lo bien que tuvimos que estar, pudimos hacer muchas cosas mejor y al final te remontan en cinco minutos", incide en ese final disparatado de la contienda -el cuadro manchego firmó quince remates por los tres de los amarillos-.

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