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La UD Las Palmas presenta su nueva camiseta para la jornada retro de LaLiga

El club amarillo lucirá la nueva camiseta en la jornada 35, cuando se mida al Málaga

Camiseta retro de la UD Las Palmas.

Camiseta retro de la UD Las Palmas. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La UD Las Palmas será parte de la primera Jornada Retro de la historia de LaLiga, un evento que fusiona el fútbol con la moda en el propio campo de juego. Esta acción convierte a LaLiga en la única de las cinco grandes ligas europeas que promueve una iniciativa conjunta de este tipo.

En el marco de esta jornada, el club amarillo presentó la noche del jueves, durante la LALIGA FASHION NIGHT celebrada en Madrid, una propuesta que va más allá de la nostalgia de una temporada específica y abraza la totalidad de su historia. No se trata de revivir un solo momento, sino de rendir homenaje a todos aquellos que formaron parte del club en su trayectoria, explica el club.

Así, cada detalle de la camiseta retro que el equipo llevará en el partido contra el Málaga CF, correspondiente a la jornada 35, se convierte en un vínculo entre generaciones, una manera de recordar los orígenes del club y el camino recorrido a lo largo de los años.

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La camiseta se puede comprar por 79,95 euros tanto en la tienda online del club como en la tienda física.

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