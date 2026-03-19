El capitán Viera se lo piensa y aplaza su retirada de la UD Las Palmas

Una retirada en el aire. Jonathan Viera Ramos se lo piensa. El culebrón que faltaba en el latifundio venezolano de las telenovelas. El capitán de la UD Las Palmas de 36 años, que había deslizado su intención de abandonar la práctica profesional del fútbol el próximo 30 de junio, no lo tiene claro.

Jonathan Viera. / LA PROVINCIA / DLP

Sin sitio en el puzle de Luis García Fernández, diez partidos de titular de los 22 disputados, no desecha estirar su ciclo amarillo un curso más. Busca el tercer ascenso a Primera, un hito sin precedentes en la amplia nómina de futbolistas que han portado el escudo del club representativo del Archipiélago.

Jonathan Viera, contra el Córdoba. / LA PROVINCIA / DLP

Viera acumula once temporadas en cuatro ciclos y un total de 287 partidos en la UD. Luis García Fernández, tras el recital ante el Ceuta, desconocía la marcha del '21'. "No nos ha comentado nada".

Por su parte, el presidente Miguel Ángel Ramírez trató de ampliar su vínculo -que concluye en junio- hasta junio de 2027. Si juega el playoff superará la barrera de los 300 encuentros oficiales y contabiliza 78 dianas.

Suplente ante el Albacete, su condición de revulsivo está bajo sospecha. Solo ante el Leganés en el Municipal de Butarque, en el pulso de la primera vuelta, el '21' maravilló con su condición de agitador.

Viera festeja su último tanto de amarillo, que puso fin a una sequía de 888 días. / J.PEREZ CURBELO

Desplazado por Manu Fuster -en esa posición de enganche o de generador de juego-, solo lleva un tanto de pena máxima, en la temporada más emocional -por su segunda paternidad y el fallecimiento de Tino El Escachao, excolaborador del club amarillo y que jugó un papel importante en su captación-. Viera se lo piensa, Mika se aleja y lo de pagar por Barcia, ya veremos.

Por su parte, el valenciano computa cinco goles y nueve asistencias.

Endeudarse y Eric Curbelo

La UD ha puesto 60 millones en el acuerdo de cogestión del Gran Canaria con el Cabildo y debe hacer frente a esa cifra en los próximos tres años. Este domingo, llega el Sporting del satauteño Eric Curbelo al recinto de Siete Palmas (17.30 horas, TVC). Restan doce jornadas para echar el cierre a la competición de la foto finish.

Los amarillos ocupan la sexta plaza de la tabla y están a cuatro del segundo puesto, que ocupa el Dépor. Seis de local y seis de visitante. Son necesarios ocho triunfos para llegar a los 72 puntos, cifra que asegura el billete para el ascenso por la vía directa a lo Pimienta (2023). Pero para ello hay que superar el síndrome de los cambios extraños y la mieditis de los últimos minutos. Ante el Alba, los tantos de Jefté (95') y Obeng (101') llegaron en el añadido.

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Los amarillos han perdido un total de siete puntos con cuatro tantos encajados más allá del 90. Hay que poner remedio al síndrome del abismo. Batir al Sporting recupera la calma a una UD, con trece jugadores cuyo vínculo contractual está en el aire. Entre ellos el del Mesías Viera, que quiere vestirse de eterno con un tercer ascenso que se atasca.