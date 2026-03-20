El central de la UD Las Palmas, Juanma Herzog, regresa a la lista de la sub 21

Juanma Herzog vuelve a la selección sub 21. El central tinerfeño de 20 años de la UD Las Palmas retorna a la lista del seleccionador David Gordo después de casi un año de ausencia, ya que su última convocatoria data de marzo de 2025, y estará disponible para los dos próximos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría. El jugador amarillo se medirá durante este próximo parón de selecciones, que arranca el lunes, ante Chipre el viernes 27 de marzo y frente a Kosovo el martes 31.

Herzog, que llegó a participar junto a Alberto Moleiro en la Eurocopa del año pasado, ha disputado un total de cuatro encuentros con La Rojita y ve recompensado el buen nivel mostrado en los pocos minutos que le ha dado Luis García con esta llamada.

No estará en Eibar

La mala noticia de esta convocatoria es que la UD Las Palmas no va a poder contar con la presencia del defensa en el duelo ante el Eibar en Ipurua del próximo domingo a las 13.00 horas.