Jaque de la caseta de la UD Las Palmas a los 'luises': reuniones, wasaps, falta de canariedad...

Cumpleaños 'calentito' para Miguel Ángel Ramírez. Jaque a los 'luises' -Helguera y Fernández, por este orden-. El presidente de la UD Las Palmas cumple hoy 57 años, día en el que Luis García Fernández, de forma casual o no, ha destapado que cuenta con una oferta de renovación de la dirección deportiva para dirigir en Segunda en la 26-27.

Aunque el proyecto no lograse el ascenso -tenía la continuidad asegurada en Primera División-, el ovetense podría seguir en la categoría de plata. Esta revelación, con el fin de aplacar las críticas y dudas sobre su gestión en la UD, era una pista. Un motivo para ponerse en alerta y evoca a lo acontecido con Pimienta en 2023 -anuncio de renovación en plena guerra con Jonathan Viera-.

El núcleo duro de la caseta 'pío pío' no comulga con las directrices del director deportivo Luis Helguera, que realizó cuatro fichajes en invierno y solo juega uno -el caso de Taisei Miyashiro-. Este clima de guerra civil en la semana más caliente del curso fue adelantado por Atlántico Hoy.

Sin presencia de canteranos y con 29 adquisiciones en las cuatro últimas ventanas, la figura de Helguera fue renovada el pasado enero por Ramírez. Viera y Jesé siempre se han posicionado distantes en relación al modo de actuar de la la figura del director deportivo.

Reuniones y 'wasaps'

El ejecutivo cántabro tildó de "bulos" las informaciones que relataban que no había feeling entre estos dos pilares de la caseta: líderes y el jefe de operaciones en materia deportiva. Helguera estuvo presente en el acto del acuerdo de cofinanciación entre el Cabildo y la UD para extraer el rendimiento económico que marque la ley del Gran Canaria. El club amarillo pone sobre la mesa 60 millones.

De igual manera, Viera, suplente ante el Albacete, ha tenido una relación amor-odio con Luis García Fernández. Nada nuevo, ante un '21' extremadamente competitivo. El capitán defendió la continuidad del ovetense públicamente en el tramo más crítico de la temporada. "Fue una masterclass", agradeció Luis García.

Reuniones, wasaps y parte de la caseta que reclama un giro radical en la planificación deportiva. Fichar a más 'Vieras' y 'Lizoaines' y menos 'Bravos'. Ramírez tiene tarea en su cumpleaños, calmas las aguas en la guerra abierta con los 'luises'. Luis Helguera y Luis García van de la mano, con el anuncio de una renovación en Segunda, y un núcleo duro del vestuario con cierto hartazgo a la gestión deportiva.

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El plantel amarillo juega el domingo contra el Sporting y una derrota deja a la UD fuera del playoff (17.30 horas, TVC). En este club, no hay días libres para la prensa. En cualquier segundo, puede explotar un artefacto con aroma a polémica. Le toca al cumpleañero poner orden en el corazón de Barranco Seco.