Luis García suelta la bomba: «La UD Las Palmas me ha hecho una oferta de renovación»

Luis García suelta la bomba: La UD Las Palmas quiere que el asturiano siga la próxima temporada independientemente de que se consiga o no el ascenso a Primera División. Así lo ha desvelado el preparador de Oviedo esta mañana en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante el Sporting de Gijón (17.30 horas, Gol TV) donde los amarillos se juegan mantenerse en los puestos de promoción.

«Estoy muy tranquilo, muy feliz y encantado con los compañeros de viaje que tengo. Mantengo una comunicación constante con el presidente y la dirección deportiva hasta el punto de que tengo una oferta de renovación para la próxima temporada independientemente de que el equipo no asciendo, porque como saben en mi contrato hay una cláusula a través de la cual mi continuidad es automática por una temporada más en caso de subir a Primera División. Por lo tanto, más respaldo que ese no puedo tener», expuso el preparador insular.

Nos devela más detalles

Por otra parte, Luis García señaló que no va a concretar de forma pública su respuesta, ya que eso es una cuestión «privada que se queda para nosotros».

Habrá ampliación.