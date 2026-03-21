Penúltimo incendio
La cumbre del Scooter's Pizza Factory de La Minilla de la UD Las Palmas: los 'luises' y Vicente Gómez
La dirección deportiva de la UD cena en un restaurante capitalino tras el anuncio de la renovación de Luis García, en Segunda, y la guerra de la caseta con Luis Helguera
Cazados. Luis Helguera, Luis García Fernández, Vicente Gómez y una moto -veremos si guía al escudo de la UD Las Palmas al ascenso a Primera División para aterrizar en el ático de Pedri y Mbappé-. La cumbre de la paz.
El escenario secreto que vale de cumbre redentora. El Scooter's Pizza Factory de La Minilla citó anoche al director deportivo, al técnico de la UD, así como al principal asesor de la dirección deportiva del club grancanario, unas horas después del anuncio de la renovación por parte del estratega ovetense.
Se desconoce si estaba reservada antes del viernes caliente, que amargó el cumpleaños del presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso en su 57 cumpleaños. Pulso entre la caseta y la dirección deportiva y luego llega la cena.
Los 'luises' y una ampliación contractual. Esta decisión de la renovación llega bajo un marco de conflicto entre el núcleo duro de la caseta amarilla y el ejecutivo cántabro, como relató ayer este medio. Los 29 fichajes y un clima incendiario.
El estratega ovetense destapó una ampliación contractual por una temporada más. Hay Luis García para una temporada más en Segunda y el ejecutivo cántabro cuenta con una renovación por tres temporadas más -como adelantó este medio-.
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