Previa UD Las Palmas-Sporting de Gijón: Un paso al frente necesario tras una semana convulsa

Día trascendental en el Estadio de Gran Canaria. La misión es clara: despejar todos los fantasmas del Belmonte, ganar a un rival directo en este minuto y propiciar el arranque de una era de unidad tras unos días de máxima tensión en el vestuario amarillo. Todo por un objetivo que anhelan todas las partes, como el ascenso a Primera. La UD Las Palmas recibe mañana (17.30 h., Televisión Canaria) al Sporting de Gijón en un duelo vital para los isleños, que necesitan sumar una victoria que no les aleje más de la zona de ascenso directo y que les mantenga en los puestos de promoción después de unos días en los que el núcleo duro de la plantilla se ha rebelado contra Luis Helguera, el director deportivo.

Sin embargo, la situación del equipo a nivel clasificatorio y ese fuego interno con el que cuentan los implicados por lograr el gran objetivo de retornar a la élite del fútbol español les empuja a remar en la misma dirección, pese a esas diferencias. Y ese nuevo rearme comienza hoy ante el Sporting.

Con las aguas más calmadas, los de Luis García, que se anticipó a la hora de anunciar que tiene una oferta para renovar suceda lo que suceda al final de este curso, justo en medio de la tormenta existente con Helguera, buscarán un triunfo tan sanador como urgente. Para ello, el asturiano, que siempre se guarda una sorpresa a la hora de elaborar sus onces, conformará una alineación muy reconocible. Las dudas residen en ver quién ocupará el lateral derecho con el regreso de Marvin, si continúa apostando por Kirian y decidir quién será la tercera espada de la línea de mediaspuntas que escolta a Jesé junto al dúo más en forma del plantel: el formado por Fuster y Taisei. De resto, jugará la guardia pretoriana del ovetense: Horkas, Mika, Barcia, Clemente y Loiodice.

Una defensa de cinco

Por su parte, el Sporting aterriza en la Isla con la idea de convertir en excelente su victoria de la semana pasada ante el Castellón (4-1). Lo normal es que Borja Jiménez siga con su plan de jugar con una línea de cinco defensas, la misma que ya puso ante Las Palmas durante el encuentro de la primera vuelta, que terminó con empate a cero. En ese sentido, el entrenador abulense, que no podrá contar con Ferrari por una rotura en el peroné y con Nacho Martín, que tendrá que pasar por el quirófano para remediar sus problemas en el talón, sí podrá disponer de Dubasin, el máximo goleador gijonés con 12 dianas, y con el grancanario Eric Curbelo, del que se espera que sea titular. La meta en Siete Palmas será vencer para dar un zarpazo clave y así engancharse del todo a la promoción.

Ante ese escenario, a la UD no le puede temblar el pulso. Ya no se debe fallar cuando restan 12 fechas para el final, y menos en casa. Si la unión hace la fuerza, no queda otra que limar asperezas para que el proyecto pueda llegar al puerto de destino con éxito. En juego está el poder codearse con los gigantes.