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Amatucci entra por Enzo y Oli McBurnie alienta a la UD Las Palmas

El parisino sufre un problema estomacal y es suplente; el exdelantero escocés saluda al plantel 'pío pío'. No hay margen de error: solo vale victoria para volver al playoff

Oli McBurnie, en la zona de vestuarios del Gran Canaria.

Oli McBurnie, en la zona de vestuarios del Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Aliento Braveheart. La UD Las Palmas, séptima en la tabla tras la victoria del Burgos ante el Córdoba (4-0), pierde a Enzo Loiodice en el once titular por unos problemas estomacales.

El italiano Lorenzo Amatucci acompaña a Kirian Rodríguez en la medular. Como nota curiosa, la presencia del exdelantero amarillo Oli McBurnie en el palco de autoridades.

El resto del once titular para medirse al Sporting de Gijón lo conforman: Dinko Horkas, Viti Rozada, Barcia, Mika, Enrique Clemente, Kirian Rodríguez, Fuster, Miyashiro, Ale García y Jesé Rodríguez.

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Cartel promocional de la 31ª jornada entre la UD y el Sporting. / LA PROVINCIA / DLP

En el banquillo de Luis García Fernández, esperan por una oportunidad, Churripi, Adri Suárez, Poeta Benedetti, Enzo Loiodice, Juanma Herzog, Jonathan Viera, Pejiño, Iñaki, Pedrola e Iker Bravo. Por parte del Sporting de Borja Jiménez, no está Eric Curbelo en el once inicial. El defensa satauteño se mide por primera vez a la UD Las Palmas tras su controvertida salida en el verano de 2024.

Imagen del partido de la 31ª jornada entre la UD y el Sporting.

Imagen del partido de la 31ª jornada entre la UD y el Sporting. / LA PROVINCIA / DLP

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