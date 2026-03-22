Las Palmas Atlético sabe sufrir para vencer a domicilio al Colonia Moscardó

Las Palmas Atlético sufrió para conservar el triunfo en su visita al Colonia Moscardó (1-2). El cuadro amarillo se adelantó en la primera acción del choque y amplió distancias, de penalti, nada más arrancar la segunda mitad. Por su parte, el equipo madrileño recortó diferencias a la hora de juego y se volcó durante la última media hora, pero una sólida defensa amarilla y un seguro Killane bajo palos evitaron que el marcador se volviese a alterar.

Apenas transcurrían diez segundos de juego cuando Ian Martínez recibió un servicio en profundidad y resolvió, en situación de mano a mano en el interior del área, con un tiro cruzado escorado a la derecha, para establecer el 0-1. Poco después, Jerobe trató de ampliar distancias desde la frontal, pero el portero estuvo atento para blocar.

Con el paso de los minutos, el Moscardó se fue reponiendo del golpe y llegó con frecuencia al área visitante, aunque con dificultades para generar ocasiones claras ante un filial bien posicionado en defensa que trató de buscar sus opciones al contragolpe. La más clara para el empate la tuvo Dani Martínez a los 20 minutos con un tiro cruzado que salió lamiendo la base del poste.

Sin cambios en el marcador se llegó al descanso, y nada más arrancar la segunda mitad, una mano de Isra dentro del área permitió a Johan abrir brecha en el marcador desde los once metros. Sin embargo, el conjunto madrileño no bajó los brazos y a la hora de partido Mauro Bravo respondió con un lanzamiento de falta desde la media luna directo a la escuadra.

A raíz del 1-2, el dominio local se intensificó y Las Palmas Atlético se limitó a defenderse y tratar de dejar morir el partido. Así, durante la recta final, Killane tuvo que emplearse a fondo para evitar la igualada de Pablo Aguilera en un claro mano a mano. Pese la insistencia local, los de Raúl Martín supieron sufrir para conservar su ventaja hasta el final.

FICHA TÉCNICA

CD COLONIA MOSCARDÓ: Pablo Huélamo; Marwane, Molina, Carmelo (David Sánchez, 83'), Dani Martínez (Ablaye, 55'), Iker Perera, Pablo Aguilera, Marco Abreu (Ihab, 55'), Asier (Campos, 83'), Mauro Bravo e Isra.

UD LAS PALMAS ATLÉTICO: Killane; Carlos Navarro, Valentino Raca, Yoni Pérez (Iván Medina, 46'), Ian Martínez (Elías, 65'), Kirian, Johan (Rivarés, 65'), Cacho, Jerobe (Arturo, 78'), Brian Velázquez y Villote (Adri Vázquez, 68').

ÁRBITRO: Miquel Pujol Salar (comité balear). Amonestó por el lado local a Mauro Bravo, Carmelo, Ablaye, Iker y Marwane; y por el visitante a Johan, Yoni Pérez, Brian Velázquez, Carlos Navarro, Killane y Adri Vázquez.

GOLES: 0-1: (1') Ian Martínez. 0-2: (48') Johan, de penalti. 1-2: (61') Mauro Bravo.

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