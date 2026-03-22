El partido UD Las Palmas - Real Sporting de hoy se verá gratis en toda España: horario y dónde ver el encuentro de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas tiene hoy un partido clave en sus aspiraciones de ascenso ante el Real Sporting de Gijón. Ambos equipos pelean por los puestos de playoff. Mientras los canarios quieren mantenerse una semana más en la zona de promoción y afianzar su candidatura, los asturianos buscan dar el salto a esas posiciones de privilegio en la lucha por subir a Primera División. Este trascendental encuentro podrá seguirse gratis por televisión.

La polémica derrota en el descuento ante el Albacete supuso un duro golpe para la UD Las Palmas. Cuando parecía que los amarillos tenían los tres puntos en la mano, un discutido penalti transformado por el canario Jefté Betancor y otro gol en el minuto 101 acabaron dando la victoria a los manchegos. De esta forma, el conjunto ‘pío-pío’ vio rota su racha de dos triunfos consecutivos.

Liga Hypermotion | Albacete - UD Las Palmas /

A pesar de la derrota, los amarillos siguen en puestos de playoff, aunque han caído hasta la sexta posición. Esta jornada volverán a poner en juego su presencia en la zona noble de la clasificación, porque los amarillos cuentan con 48 puntos, por los 45 del Real Sporting de Gijón, que buscará asaltar el Estadio de Gran Canaria para intentar entrar en esta zona noble.

En el partido de ida, los dos equipos empataron a cero en un partido sin mucha historia.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Real Sporting de Gijón correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion se jugará hoy, domingo 22 de marzo a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde ver el partido UD Las Palmas - Córdoba CF

El partido UD Las Palmas - Real Sporting de Gijón se emitirá en abierto para toda España gracias a Gol TV, disponible en el canal TEN de la TDT y en la web oficial goltelevision.com, lo que permitirá a todos los aficionados amarillos seguir el choque desde cualquier dispositivo en cualquier parte del país.

Además, este encuentro entre el conjunto pío-pío y el equipo rojiblanco podrá verse en directo en La Televisión Canaria (RTVC) y también en streaming a través de rtvc.es.

El UD Las Palmas - Real Sporting también estará disponible a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales. Este dial se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido UD Las Palmas - Real Sporting de Gijón.