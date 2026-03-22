UD-Sporting (17.30 horas)
Sandro Ramírez, baja de última hora por unas molestias en la UD Las Palmas
El delantero se pierde la vital contienda del Gran Canaria, Viera será suplente por segunda jornada consecutiva y el Burgos puede expulsar a los amarillos de la zona de privilegio
Necesitados y con el barniz de la urgencia. Apagar el incendio con tres puntos. La UD Las Palmas, pendiente de lo que haga el Burgos contra el Córdoba, recibe esta tarde al Sporting (17.30 horas, TVC) sin margen de error. Ganar para seguir en la zona de privilegio y sin Sandro Ramírez, baja de última hora. A este contratiempo físico, se suma el descarte de Iván Gil, así como la no presencia de Valentín Pezzolesi. Tampoco llega Marvin Park -ya fue baja para el Carlos Belmonte-, que a pesar de su mejoría fisica sigue sin estar al cien por cien.
Se espera un once continuista ante el Sporting de Eric Curbelo y con Jonathan Viera en el banquillo. La semana ha estado marcada por las diferencias de parte de la caseta con la política de la dirección deportiva. Todo apunta a una UD con Dinko Horkas, Viti, Barcia, Mika, Enrique, Enzo, Kirian, Ale García, Fuster, Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez. La victoria es precisa para seguir en la zona noble y luego vienen tres partidos en dos semanas ante Eibar, Granada y Huesca para los amarillos (48 puntos). Recta final de doce batallas y un ascenso que se encarece tras las victorias de Almería (55), Dépor (55) y Málaga (54).
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