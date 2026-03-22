La sociedad Jesé-Miyashiro-Fuster vertebra a una UD Las Palmas de dibujos animados

La sociedad del gol en la UD Las Palmas habla con acento japonés, valenciano y grancanario. Luis García, quien a lo largo de toda la temporada ha conseguido que su equipo sea una máquina más fiable en las labores defensivas que en las ofensivas, un aspecto corroborado por sus 12 porterías a cero, parece que ya ha encontrado a un trío con el que elevar la dinamita de su ataque. De hecho, ayer, ante el Sporting, sobre todo durante la primera mitad, se terminó de fraguar una conexión que ayudó a los amarillos a cuajar 45 minutos de dibujos animados protagonizados por Jesé Rodríguez, Taisei Miyashiro y Manu Fuster.

Los tres tiraron de clarividencia y calidad para ofrecer en el verde del Gran Canaria un fútbol que no solo ayuda a generar peligro, sino que también divierte. Por ello, los atacantes expusieron una amplia gama de recursos mediante los que lideraron a los isleños: desde toques de primera que facilitan la circulación del balón y sacan de su sitio a los defensas, pasando por pases vitales, hasta detallitos en forma de taconazos y disparos con mucha intención.

Jesé y Miyashiro tiran de inteligencia

Por un lado, el nipón cerró su tercer partido seguido sumando acciones de valor gol. Frente al Ceuta marcó dos tantos, contra el Albacete volvió a mojar y ayer se inventó una asistencia exquisita para que Ale García convirtiese su primera diana en dos meses. A eso aportó también cinco remates a portería, uno de ellos al palo, que ponen de manifiesto que va a más cada semana. En ese sentido, a su enorme trabajo sin balón y a su esfuerzo innegociable ha añadido sus genialidades, que han tardado un poco en llegar, pero que han descubierto a un futbolista que, con la dosis concreta de confianza, puede ser bastante decisivo.

Su acompañante en la zona ofensiva, Jesé, no destacó tanto por su olfato en la tarde de ayer, ya que solo pudo firmar un disparo, aunque sí que lo hizo mediante una gran lectura de los espacios y su capacidad combinativa con sus compañeros. Se asoció muy bien, picó los espacios con inteligencia y leyó a la perfección a los defensas, siendo capaz de dar un extra que se sustenta en su experiencia. El 10 tiene esa inteligencia para mirar a su alrededor antes de recibir, para dar el pase más correcto o limpiar la jugada para el resto. Está claro que no le falta anotar, aunque sí que se echa de menos que esté más acertado para no pasar tantos apuros; le pasó ante el Albacete, por ejemplo, y ayer se le vio un tanto cansado al final. A pesar de ello, es evidente que el delantero es fundamental e indiscutible a día de hoy en esta UD Las Palmas.

La batuta de Fuster

Si Jesé y Miyashiro brillaron con luz propia, Manu Fuster tampoco desentonó. El de Manises terminó el encuentro, al igual que le pasó a Jesé, notando algo de cansancio. Aun así, cuando estuvo con la pila cargada, desplegó todo su talento para agitar los ataques insulares, algo que ya viene siendo habitual. Es más, sus números de este curso hablan por sí solos: sus cinco goles y nueve asistencias lo sitúan como el futbolista más decisivo de toda la plantilla, rozando además los mejores números de su carrera. Y ayer lo demostró de nuevo gracias a ese feeling que tiene con sus dos acompañantes en ese trío.

Con ese escenario, pese a que hubo que acabar pidiendo la hora en los minutos finales, el disfrute de los grancanarios en la primera parte no se debe obviar. La finura con la que jugó este trío resulta, ahora mismo y en este minuto del curso, importantísima para lo que queda hasta el final. Una vez se terminen de soltar, y si también se suma Ale García, la UD tiene claro que puede soñar.