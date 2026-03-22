Superman Horkas salva a la UD Las Palmas en otro final de angustia

Sufrir y padecer sin límites. Lo que cuesta ganar un partido. La UD Las Palmas tumbó al Sporting (1-0) en el Gran Canaria tras un final repleto de angustia ante el acoso asturiano. Pitos y una aparición mágica de Dinko Horkas a remate a bocajarro de Dubasin. Ale García fue el realizador amarillo y ovación del recinto de Siete Palmas al meta croata. Viera se quedó en el banquillo y sin participar. De esta manera, los amarillos vuelven a los puestos de playoff.

En la acción del 1-0, la asistencia de Taisei Miyashiro vale el precio de una entrada de Tribuna VIP. 135 euros. Balón a Ale García, ubicado en el costado zurdo, y el ariete de Orilla de Sardina fusila a Sánchez. Dos meses después, el pichichi amarillo ve puerta para confirmar que el plan ultradefensivo de Borja Jiménez era pecado mortal. Con una línea de cinco defensas y a la espera de que Otero se vistiese de Dios supremo, la UD puso las cosas en su sitio a las once minutos con un zarpazo para apagar el incendio de la caseta (11'). Jesé Rodríguez dibujó un taconazo para Viti Rozada en otra demostración de arte puro.

El control de la contienda era para Lorenzo Amatucci, con el 'look' Roque Mesa, camisa por dentro y el pantalón por encima del ombligo. Penetración de Viti Rozada que se había convertido en un filón por la derecha con un Brian Oliván superado. Kirian adelantó su posición y se alineó con Fuster. Golpeo salvaje de Taisei que tocó en el palo (24'). Ale García presiona y baja al barro. Su actuación defensiva ante Rosas es meritoria. Marca y tapona. Fuster agita la lámpara de Aladino y la UD funciona a mil por hora. Tremendamente superior a un Sporting timorato, con un planteamiento rácano -ya pasó en la primera vuelta en El Molinón cuando defendía con diez jugadores detrás del balón-.

Corredera estaba de turismo. Sin cobertura. Sale la UD con un giro de cintura de Fuster, que luego encuentra a Ale García y Jesé. Toque, elegancia y fútbol de quilates para bailar a un Sporting que no ponía en apuros a Dinko. Con McBurnie en el palco del Gran Canaria, era la tarde del japonés. Jesé bajaba a la medular para descargar el juego a las bandas para la salida por fuera con Fuster y Taisei.

El poder combinativo de la UD dejó una acción con tres paredes geniales entre Viti, Fuster, Taisei y Jesé. El Bichito de Gucci firmó un primer tiempo sublime, siempre cediendo y entregando en corto. La capacidad de lectura y de cómo encontrar los espacios del '10' le convierte en un atacante total. Envío lateral de Fuster y final del primer tiempo con un solo equipo en el verde. Ovación para Jesé que se tiró al suelo para recuperar el esférico. Del Sporting no hubo noticias, solo un córner de Corredera (a los 40') y cinco jugadores calentando de la formación sportinguista a la media hora. Golazo de Ale García, un Taisei sublime en la 'UD Jesé'. Superioridad manifiesta y absoluta ante un mediocre Sporting.

Nace una sociedad nueva: Jesé-Taisei. Se buscan y conectan. Ale García es una ametralladora y solo falta la sentencia. Kirian y Amatucci no pasaron apuros en una medular que desbordaba creatividad. Fuster es el actor diferencial.

Serial de taconazos

Una UD de dibujos animados. La segunda parte comenzó con una tijera en el aire de Taisei. Mika Mármol se marcó un Baressi para marcharse de cinco jugadores del Sporting. Un viaje hacia el paraíso. Kirian marcaba con las manos el destino del esférico y caían los minutos sin contratiempo alguno. Un escudo superior, que no vio afectado su dominio dictatorial. Pase de Mika al espacio con un Jesé desatado. El mejor partido de la temporada del '10' en una noche perfecta. Pero llegaría el sufrimiento.

En el 57', tiro cruzado de Otero que se había quedado solo y se marcha por encima del travesaño de Dinko Horkas -que ya había sacado un balón aéreo con problemas-. El Sporting comenzó a desperezarse y pitos del Gran Canaria cuando Mika abrazaba el balón en la medular. Cabalgada de Kirian que llegó al borde del área y su disparo tocó en un defensa. Desde la frontal, nuevo disparo de Taisei que se marcha por encima del larguero (el decimotercer lanzamiento).

Despiste de Clemente y Otero se queda solo ante Dinko. Despeja Mika y remate de Corredera desde la frontal. Pita el Gran Canaria y sufre la UD. Llegaba el instante crítico. Minuto 70 y el Sporting se había hecho con el control. Kirian peina el balón y mano de oro de Sánchez. A bocajarro, lo intenta Justin y paradón de Dinko. Cabalgada de Miyashiro y la deja pasar Jesé para Cristian Gutiérrez -que había entrada por Ale García-. Enzo ocupó el espacio de Kirian, que se marchó ovacionado. Fuster trató de sumarse a la fiesta de Taisei y le puso un balón de chocolate al japonés. Se quedó la UD con una línea de cinco en la retaguardia con Viti, Barcia, Mika, Clemente y Cristian.

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Paradas de Dinko de genio y una victoria forjada en el padecimiento. Sin Viera, que vio como Iker Bravo salía antes que el '21', así se forjó una victoria redentora.