Ale García Mejías (Vecindario, 23 años) ya no es un enchufado. Siete goles para sepultar las dudas. Su aportación realizadora se traduce en 16 puntos para la UD de Luis García Fernández en 31 jornadas (31 % de la cosecha). Se acabó lo de niño Lilium -lo lleva la agencia de representación Lilium by APS, que para para el presidente del club pío pío Miguel Ángel Ramírez existe «una buena relación profesional»-.

Ale García contra el ruido, una celebración controvertida del sureño tras batir al Sporting. / J.PEREZ CURBELO

El ‘22’ cuenta con su grada de animación en Curva y amenaza los registros de otros artilleros de la Isla -ver cuadro- en este siglo en Segunda. Con un tanto más que Jesé (6) y dos que Fuster (5), es el curso del maratoniano del Anexo, el embajador de Orilla de Sardina.

En ese juego de balón al pie, con el Bichito, Fuster y Taisei Miyashiro como estrellas, el niño de oro primero dispara y luego pregunta. Mira al cielo para festejar sus tantos, que van para su padre Pedro García, fallecido en 2023.

A falta de once jornadas, Ale tiene que superar a Jefté (8 con el Albacete) y a Yeremay (10 en las filas del Deportivo) en el Balón de Oro del Roque Nublo. El pichichi de la categoría es el madrileño Arribas (Almería) con 18 tantos.

El sureño tiene a tiro los nueve tantos de Nauzet Alemán en la 14-15 y los de Rubén Castro en la 02-03. Luego ya figuran Vitolo (10), Jesé Rodríguez (11), Viera (13), de nuevo Vitolo (15) y el Moña hasta en tres ocasiones, con el techo de los 22 tantos en la 03-04, que lo convirtieron en pichichi de Segunda -esta conquista le abrió la puerta de su salida al Dépor con Momo para pagar la deuda con Gabriel Schürrer-.

En un proyecto sin rastro de platanitos, solo quedan los 47 minutos en las dos apariciones del lateral derecho Valentín Pezzolesi (ante el Andorra en la primera jornada y luego contra el Castellón seis meses después).

Luis García Fernández comparte la metodología de Diego Martínez, Luis Carrión o Xavi García Pimienta, es decir la de priorizar en el trabajo del plantel profesional. El vivero queda reducido a un segundo plano. El novelista José Mel Pérez sí agitó de forma continua al avispero de los platanitos, así como jugó un papel clave en el crecimiento y consagración de activos como Eric Curbelo, Álex Suárez, Saúl Coco, Kirian Rodríguez, Alberto Moleiro, Fabio González, Sergi Cardona o el citado Ale García -que debutó de amarillo de la mano del madrileño con 18 años en Siete Palmas un 11 de septiembre de 2021-. Renovado hasta junio de 2029, tiene cláusula de 30 millones y había figurado siempre a la sombra de Alberto Moleiro (traspasado al Villarreal el pasado verano por 16 millones).

Pero García se labró su futuro desde el máximo sacrificio y mirando al cielo. Fue tentado por el Villarreal el pasado septiembre y ahora sigue engordando sus datos. Alumno aventajado de Luis García Fernández, dispara su cotización junto al campañón de Horkas o Fuster. Los príncipes del catenaccio de Covadonga. En plena lucha por el ascenso, Ale quiere emular a Sandro, Moleiro, Viera, Momo, Nauzet Alemán o Vitolo para besar un ascenso al ático de Pedri.

«Es lo que todos queremos y por eso luchamos; sería un sueño como canterano», insistía en una de sus comparecencias. Con Lukovic en el Preston de la Championship y Mata en el Racing, no hay noticias de Iker Bravo. Sandro lleva un tanto, el mismo guarismo que Pejiño o Pedrola. El que tira del carro mira al cielo. El Raúl González de Orilla de Sardina. Dejarse el hígado por el escudo. Pólvora para el cielo.

Goleadores grancanarios

03-04: Rubén (22)

19-20: Rubén (15)

18-19: Rubén (15)

12-13: Vitolo (15)

21-22: Viera (13)

Jesé (11)

11-12: Vitolo (10)

02-03: Rubén (9)

14-15: Nauzet (9)

22-23: Viera (7)

Sandro (7)

14-15: Momo (7)

02-03: Orlandito (7)

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