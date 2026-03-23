La foto de 'Platoon Clemente' y el valor del sacrificio en la UD Las Palmas

Enrique Clemente y el detalle del famoso rótulo de la película de Oliver Stone 'Platoon' (retrato antibelicista de 1986 como ácida crítica a la Guerra de Vietnam y protonizada por Charlie Sheen). Brazos en alto, rodillas al verde del Gran Canaria y la coronación de San Dinko Horkas. Superman es el escudo. El gesto de rabia y padecimiento del zaguero maño, renovado hasta junio de 2029, es la ilustración perfecta el coste de una victoria (la decimotercera para los grancanarios y que les deja en la quinta plaza, cuando ya solo restan once fechas ligueras para echar el cierre). Todo captado bajo la lente del fotógrafo de LA PROVINCIA / DLP José Pérez Curbelo.

Uno de los carteles de la película 'Platoon'. / LA PROVINCIA / DLP

A cuatro unidades de la segunda plaza -que ocupa del Dépor-, la UD del catenaccio de Covadonga y el rigor defensivo ha encajado siete goles más que Pimienta en la 22-23 (17). Llevan dos goles menos que el Madrid, el menos batido de Primera (26). Dinko Horkas es el portero menos batido de la categoría de plata y ayer firmó un señor partido con un repertorio de reflejos.

La celebración de Enrique Clemente ante la figura del colegiado Luis Bestard Servera. / J.PEREZ CURBELO

La formación amarilla ya contabiliza doce porterías a cero, todo comenzó ante el Burgos en El Plantío (0-0) -cuarta jornada-. Luego llegó la victoria en Butarque (0-1) y la firmada en la octava fecha ante el Cádiz en el Gran Canaria en la octava fecha: 1-0 -con el tanto agónico de Barcia-.

Otro de los rótulos icónicos de la película Platoon de Oliver Stone. / LA PROVINCIA / DLP

Tablas en Los Cármenes (0-0), partido que costó la grave lesión de Recobita, El Molinón (0-0) , triunfo en Zorrilla (0-1), igualada ante el Mirandés en Siete Palmas (0-0), goleada ante la Cultural con festín de Jesé Rodríguez (4-0), otro resultado de gafas contra el hermético Burgos de Ramis (0-0), triunfo redentor ante la 'Cultu' en el Reino de León con tanto del renacido Sandro (0-3), apisonadora ante el Ceuta (4-0) y la 'Dinkada' contra el Sporting de anoche.

Las doce porterías a cero que se han traducido en un total de 26 puntos de los 51 que hay en el zurrón amarillo. Ese guarismo conforma el 50,9% del total. Con más de los 50 puntos conquistados y la salvación en la mano, la UD sigue firme hacia la disputa del playoff.

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La última ocasión que los pupilos de Luis García Fernández estuvieron fuera de puestos de promoción, se remonta al 27 de septiembre, tras caer ante el Almería en el Gran Canaria. A la siguiente semana, victoria agónica ante el Cádiz CF (5 de octubre) con la vitamina de la 'portería a cero' (1-0) y ya van 23 jornadas consecutivas entre los seis primeros. Son 169 días en la tierra prometida y gracias a Superman Horkas, que sigue la estela de Valles, Zamora en la 22-23 de la categoría y héroe del ascenso.