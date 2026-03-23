Dinko Horkas: el número uno de la UD Las Palmas y la próxima gran venta por diez millones

Con 30 millones de cláusula, Dinko Horkas (Sisak, Croacia, 27 años) tiene visos de convertirse en otro de los negocios del siglo para la UD. El meta contabiliza 72 paradas en 31 jornadas y su valor de mercado asciende 2,5 kilos.

Con 23 tantos encajados en sus treinta apariciones (2.648’), es el Zamora de Segunda. El gran responsable de las doce porterías a cero de la formación de Luis García Fernández. Ese rigor defensivo valen 26 puntos.

Dinko Horkas. / LA PROVINCIA / DLP

Ante el Sporting, sacó un balón imposible a Dubasin en una de las intervenciones de la temporada. El Gran Canaria entonó el ‘¡Horkas, Horkas!’ en una situación histórica. Pocos arqueros han recibido ese reconocimiento del partenón.

A cuatro unidades de la segunda plaza -que ocupa el Dépor-, la UD del catenaccio de Covadonga y el rigor defensivo ha encajado siete goles más que Xavi García Pimienta en la 22-23 (17). Llevan dos goles menos que el Real Madrid, el menos batido de Primera (26). El carrusel de doce porterías a cero comenzó ante el Burgos en El Plantío (0-0) -cuarta jornada-.

Luego llegó la victoria en Butarque (0-1) y la lograda en la octava fecha ante el Cádiz en el Gran Canaria en la octava fecha: 1-0 -con el tanto agónico de Barcia-. Tablas en Los Cármenes (0-0), partido que costó la grave lesión de Recobita, El Molinón (0-0) , triunfo en Zorrilla (0-1), igualada ante el Mirandés en Siete Palmas (0-0), goleada ante la Cultural con festín de Jesé Rodríguez (4-0), otro resultado de gafas contra el hermético Burgos de Ramis (0-0), triunfo redentor ante la Cultu en el Reino de León con tanto del renacido Sandro (0-3), apisonadora ante el Ceuta (4-0) y la Dinkada contra el Sporting de anoche.

Las doce porterías a cero valen 26 puntos de los 51 que hay en el zurrón amarillo. Ese guarismo conforma el 50,9% del total. Superada la barrera de los 50, que fue marcada por el presidente Miguel Ángel Ramírez como primer reto, ahora toca sellar la promoción. Son necesarias entre cinco y seis victorias para jugar las eliminatorias el próximo junio. Esto significaría perder a Taisei Miyashiro, que cuenta con opciones de jugar el Mundial con Japón -debuta el 14 de junio contra Holanda-.

El Valles de Los Balcanes

La última ocasión que los pupilos de Luis García Fernández estuvieron fuera de puestos de promoción, se remonta al 27 de septiembre, tras caer ante el Almería en el Gran Canaria (0-1). A la siguiente semana, victoria agónica ante el Cádiz CF (5 de octubre) con la vitamina del portería a cero (1-0) y ya van 23 jornadas consecutivas entre los seis primeros. Son 169 días en la tierra prometida y gracias a Superman Horkas, que sigue la estela de Valles, Zamora en la 22-23 de la categoría y héroe del ascenso (encajó 23 tantos en 34 partidos con 19 duelos imbatido).

Es el profesor perfecto para Adri Suárez, un canterano que promete bajo palos y sigue aguardando por una oportunidad. A pesar de no jugar ni un minuto, es un ejemplo de profesionalidad en Barran Seco. Completa el elenco de metas del primer equipo, Churripi. El ex del Burgos y Cádiz estuvo cerca de salir en enero dado su ostracismo -este movimiento provocaba el regreso de Lizoain-. Horkas detuvo un penalti y luce un promedio de 0,8 tantos encajados por partido. Ha concedido 23 tantos, 21 dentro del área y dos lejos de la misma. Un total de 72 paradas y 41 dentro del área. Son 20 despejes con el pie y un 73% en la precisión del pase.

Cartel internacional

El alta del croata se anunció el 25 de junio de 2024. Llegó junto a Cillessen, ante la negativa de Valles de aceptar un traspaso. Llegó libre del Lokomotiv Plovdiv búlgaro y presenció un partido en el palco del Gran Canaria, antes de oficializarse su fichaje, ante el Betis (2-2) -16 de mayo de 2024-. Nadie se percató de su presencia. Ahora es ovacionado por el partenón.

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Desde el club amarillo, cifran su salida en diez millones. Es lo mínimo para negociar. Desde la Premier y Championship siguen las evoluciones de este portero con capa. También en Italia y en Primera, donde compite Valles (Betis). Josep Martínez fue traspasado al RB Leipzig por 2,5 millones y ahora defiende el arco del Inter. Todos son alumnos de Yepes, el preparador de Dinko y Valles.