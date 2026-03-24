García-Viera: de las flores de la "masterclass" al cero minutos del '21' en la UD Las Palmas

El matrimonio deportivo entre el estratega de la UD Las Palmas Luis García Fernández y el capitán Jonathan Viera Ramos afronta un escenario de crisis. O eso confirma una situación inédita: el cero minutos del '21' del domingo. De las alabanzas y la lluvia de epítetos a la no participación ante el Sporting en el Gran Canaria. En esa 31ª jornada que se saldó con victoria gracias al festival de Dinko Horkas (1-0), hay aspectos que evidencian un distanciamiento.

El mediapunta de La Feria de 36 años fue suplente y no saltó al verde. García apostó por Enzo Loiodice (76’), Cristian Gutiérrez (76’), Iker Bravo (88’), Iñaki González (92’) y Herzog (92’) en su intervención con los cinco cambios. Es la primera ocasión, que Viera permanece inédito desde el banquillo. En las trece ocasiones que fue suplente, saltó al ruedo para aportar su magia o tratar de cambiar el sentido del pulso.

García despachó con un funcionarial «decisión técnica» el histórico capítulo del cero minutos del sexto máximo realizador histórico de la UD (78 dianas) y que busca en junio el tercer ascenso a Primera. Es un hito sin precedentes en los 76 años de vida de la entidad. Viera acumula 287 partidos de amarillo y puede alcanzar los 300 en este curso si llega al playoff.

«Es una decisión técnica. Pienso que también han habido otros jugadores que no han participado, no solo en este partido sino en momentos anteriores. Son decisiones que uno como entrenador tiene que tomar y a partir de ahí, asumir las circunstancias», aclaró el ovetense, que logró la victoria sin el capitán y ascendió a la quinta plaza.

Cabe reconocerle a García la conquista del coliderato al cierre de la primera vuelta y que encadene 175 días en puestos de privilegio.

La UD es el equipo menos batido de Segunda (24) y computa doce porterías a cero -que han sido capitales para sumar 26 puntos-. Con estos argumentos, la dirección deportiva, comandada por Luis Helguera, activa la renovación de Luis García, aunque no logre el ascenso -tenía garantizada la continuidad hasta 2027 si conquistaba el objetivo del ascenso-.

El rostro de Viera, en la banda mientras calentaba, era serio. Cariacontecido ante la decepción de verse invisible. El ‘21’ salió en defensa de García en los días previos al pulso ante el Mirandés en Anduva (16 de febrero). Cuando los cañones apuntaban al padre del catenaccio de Covadonga, el Mesías puso la cara: «Que me piten a mí», llegó a valorar ante los medios. También realzó la valía del asturiano. «Hay que cuidar al míster porque es un tipo espectacular. Será top como lo fue Setién».

Viera recetó calma en el entorno y lanzó un ejercicio de fe ciega en García. «Tenemos que cuidarlo, ya que es complicado conseguir entrenadores buenos que se adapten a este fútbol jóvenes (...) Cuando acierta Luis García, los jugadores son unos fenómenos y si pierde, se lleva todos los palos».

Cazorla y Tamudo

Viera ‘vendió’ un clima de extrema cordialidad a inicios de temporada. «Con Luis García, a los cinco minutos ya nos habíamos entendido. Ha sido futbolista y todo lo que conlleva estar en un vestuario. Sabe que si hay problemas, se solucionan. Hay un vínculo muy sano, y si llega algo, se arregla».

García agradeció la defensa dialéctica de Viera. «Es un orgullo que un futbolista de la talla, trayectoria y siendo uno de los mejores jugadores de la historia de la UD, un club con 76 años de historia, hable así de mi persona (...) Es un jugador que ha redoblado su compromiso con el club de su vida. Viene en un momento diferente, que ha venido a ayudar (...) Dio ayer una masterclass de liderazgo, de capitán, de saber muy bien dónde estamos y qué tenemos por delante. De saber que debemos estar unidos para un objetivo común».

Y realzó el compromiso del ‘21’: «Son jugadores necesarios, que aman la camiseta más que nadie». Lo comparó con Cazorla o Tamudo. «Me veo reflejado en Viera por mis últimos años de jugador. La máquina del tiempo nunca la puedes parar (...) Disfruté con él viéndolo por la tele y ahora como entrenador. Soy de los que piensa que ese perfil de jugadores como Viera, Cazorla o en Tamudo, en mi época en el Espanyol, deberían ser eternos». Flores ante los micrófonos y un escenario inédito en la banda.

El cero minutos del capitán y una justificación funcionarial. Renovación del míster y el futuro de Viera sigue siendo un interrogante. De la masterclass al silencio del peto.

Renovación sí, renovación no

Luis García desveló en la previa al pulso contra el Sporting que tenía una propuesta de seguir en la UD aunque fuese en Segunda. Ante preguntas sobre su futuro, el ovetense siempre respondía con el mismo comodín: "Si pierdo ocho partidos ya me querréis echar".

Ahora, cambia el discurso y reconoce "sentirse feliz" de seguir en la Isla. La propuesta para seguir en el banquillo con la UD en Segunda cambia el discurso del club sobre las renovaciones. En la histórica rueda de prensa sobre el convenio con el Cabildo para la cogestión del nuevo Gran Canaria, el presidente Miguel Ángel Ramírez, a una pregunta de este medio, descartó cualquier interés en renovar a miembro alguno del plantel o cuerpo técnico.

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Tres días después, el ovetense anuncia por sorpresa que tiene una opción de ampliación, aunque no logre el objetivo. De forma paralela, desaparece Viera del mapa. El técnico, Helguera y Vicente Gómez cenaron el viernes de la renovación en La Minilla en un encuentro que se define como "rutinario" como rutinario. Más poder para Helguera -tres años más de contrato- y más poder para García -se le quiere incluso en Segunda-. La UD del futuro se posiciona.