La liga del cálculo
La IA y el superordenador no se fían de la UD Las Palmas: 61,4% las opciones de jugar el playoff y 8,3% de subir directo
La agencia Legend Media ve lejano el ascenso directo de la formación de Luis García y le otorga un 96,3% de probabilidades al Racing
En busca de otro 21-J -la fecha del ascenso de 2015 con el tanto de Araujo-. Para la IA, tendrá que ser por el camino largo y con doble eliminatoria en junio. La UD Las Palmas tiene un porcentaje de 8,3% de opciones de ascenso directo y es el sexto en el cálculo de jugar la promoción con un 61,4% -en la actualidad ocupa la quinta plaza y a cuatro puntos del segundo Dépor.
La agencia Legend Media, especialista en deporte, entretenimiento y estudios estadísticos, otorga un 61,4 % de posibilidades de disputar el playoff para el equipo de Luis García Fernández.
La IA y el superordenador, que ha logrado una simulación de mil predicciones, brinda un escueto 8,3% para que los amarillos terminen en las dos primeras plazas. La formación 'pío pío' tumbó al Sporting en la última jornada (1-0) con un recital de Dinko Horkas y golazo del pichichi Ale García.
El superordenador abraza al líder Racing (96,3 %) al que entrega la corona del ascendo directo. El resto de candidatos, lucen un 34 % para el Dépor de Yeremay, así como un 26% para el Almería de Arribas. El resto de probabilidades para subir por la vía rápida queda de esta manera: Málaga (19,8%) y Castellón (12,9%).
Por su parte, la IA calibra de esta manera las opciones de jugar la promoción para Castellón (67,3%), Málaga (65,2%) y Almería (63,4%). El Burgos se queda con (38,1%) y el Sporting, con un raquítico (16,5%).
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