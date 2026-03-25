Herzog viaja a Chipre con la Sub-21 de Gordo

El central tinerfeño de la UD Juanma Herzog vuela al Aeropuerto Internacional de Lárnaca con la Selección Sub-21 para medirse el viernes al combinado de Chipre en el AEK Arena dentro de la fase de clasificación del Europeo de la categoría de 2027 (15.00 horas). El zaguero afronta un segundo partido el próximo martes 31 ante la Federación de Kosovo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares (18.00 horas). De esta manera, se pierde el duelo de la formación de Luis García Fernández del domingo en el Municipal de Ipurúa ante el Eibar y regresará a la Isla para medirse al Granada en el Gran Canaria (Jueves Santo, 18.00 horas).

Herzog, cuatro partidos con la Sub-21, participó en la pasada edición de la Eurocopa con 90 minutos ante Italia y a las órdenes de Santi Denia –coincidiendo con el ex de la UD Alberto Moleiro, que ahora maravilla en las filas del Villarreal CF–. El central, a pesar de su escaso protagonismo en Segunda, ha convencido a David Gordo y se destapa como uno de los puntales de la Rojita.

De izquierda a derecha, Ander Barrenetxea, Mosquera, Yeremy Pino, David Raya, Dani Olmo y Álex Baena. | LA PROVINCIA / DLP

Ayer, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, el central de la UD se ejercitó en el parque temático de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). También trabajó la España de De la Fuente y de los exfutbolistas amarillos Pedri y Yeremy Pino (Crystal Palace londinense), así como la gran estrella azulgrana Lamine Yamal.

En la relación de Gordo, hay rostros afamados de la categoría de plata como Dani Requena (Córdoba), así como Peio Canales (Racing) o Adrián Niño (Málaga). Así como de Primera como Pablo García (Real Betis) o el delantero Gonzalo García (Real Madrid). Eliezer Mayenda, delantero del Sunderland de la Premier League, también forma parte de esta lista de talentos. El ariete de Zaragoza está valorado en 18 millones.

Tres de titular

Herzog forma parte del glamour de la Rojita con solo tres partidos de titular con la UD en este curso a las órdenes de Luis García Fernández (apenas 287 minutos). Su última aparición fue contra el Ceuta en Siete Palmas y lo hace a un gran nivel. Representado por Juanma López, su contrato concluye en junio de 2028. Es otro de los activos de mayor proyección y que se sube a la ola de los Dinko Horkas, Manu Fuster o el canterano Ale García.

Dentro del plan de trabajo, la Rojita de Gordo completó una doble sesión en Las Rozas con la presencia del futbolista del Girona Joel Roca, quien se incorporó a la concentración por el lesionado Jesús Rodríguez. El del Como llegó a la expedición en Madrid el lunes a pesar de que el domingo se retiró del terreno del juego en el minuto 37 durante el partido de su equipo ante el Pisa y, tras una pertinente revisión, se decidió que volviera a Italia para su recuperación.

Noticias relacionadas

España, con Herzog, inicia un viaje de cuatro horas y media del Aeropuerto Madrid Adolfo Suárez (15.00) a Lárnaca. El desplazamiento será tras un nuevo entrenamiento en Las Rozas. Tras este compromiso, vuelo de regreso a Madrid para la segunda contienda ante Kosovo con localidades a 15 euros. España es líder con tres victorias (9 puntos) y luego van Rumanía (7), Finlandia (6), Kosovo (4), Chipre (0) y San Marino (0).