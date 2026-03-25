Iván Gil pasa de renacido a expediente ‘X’ en la UD Las Palmas

Iván Gil vuelve a la casilla del ostracismo. La misma que padeció con Diego Martínez en el curso pasado. El interior y mediapunta barcelonés acumula 17 minutos en las últimas diez contiendas. En tres, no fue ni convocado. Dos de esos descartes corresponden a la última semana de competición ante el Albacete en el Carlos Belmonte y el Sporting en Siete Palmas. En la primera vuelta, el ‘8’ logró un doblete en el triunfo ante la Real Sociedad B (2-1) y fue su noche de gloria en el Gran Canaria (12 de septiembre). Completó una pretemporada meritoria y emergía su figura en la lista de meritorios de Luis García Fernández. Pero se ha esfumado y ahora se reencuentra con la SD Eibar (domingo, 13.00 horas, LaLiga TV), club en el que militó en la segunda vuelta de la pasada temporada –para participar en once duelos y 469’–.

Los resultados le dan la razón a Luis García: tres victorias en las últimas cuatro jornadas. La UD ocupa la quinta plaza y está a cuatro puntos del ascenso directo. Restan once contiendas (33 puntos) y la Segunda del vértigo encara la recta final. Con 51 puntos, el estratega ovetense ya tiene su ataque configurado con los tenores Ale García, Manu Fuster, Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez. Resulta complejo encontrar un sitio a la amplia nómina de opositores como el citado Iván Gil (Viladecans, 26 años).

Veinte partidos, dos goles, una asistencia y 861 minutos. Son los guarismos de la resurrección de Gil, que tuvo que hacer las maletas tras sentirse humillado por Martínez –como relató en una entrevista a este medio el pasado verano en el stage de Marbella–. Con los cuatro fichajes invernales de corte ofensivo (Poeta Benedetti, Taisei Miyashiro, Iker Bravo o Pedrola), el panorama de Gil se ha ensombrecido. Pero también para Viera, Pejiño, Iker, Benedetti, Pedrola, Álex Suárez, Iñaki, Cristian o Sandro, que trata de hacerse un hueco –se perdió la última contienda por unas dolencias físicas–.

De Paquito a Setién

La SD Eibar ha logrado ocho puntos más que la UD en las diez jornadas de esta segunda vuelta (21 por 13). El cuadro armero, por el que también desfiló el pasado curso Cristian Gutiérrez, está en la zona noble de esta segunda parte del curso junto al Málaga (22), Racing (21) y Dépor (21). Solo ha perdido un pulso en esta secuencia de diez y la última derrota en Ipurúa se remonta al 7 de diciembre ante la Cultural Leonesa (1-2). Ahí radica la complejidad de esta 32ª fecha liguera, domar a un escudo al alza.

Gil (11) y Gutiérrez (72) contabilizan 83 pulsos con la SD Eibar, que solo cuenta con la baja del lateral grancanario Marco Moreno por un problema en el isquiotibial derecho. El que sí estará es un mítico como Juan Bernat –que tiene en su expediente 128 partidos con el PSG y 113 con el Bayern–. El lateral zurdo solo ha participado con tres pulsos en las filas armeras.

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Para Luis García, es su bautizo en el Municipal de Ipurúa. Ya batió al bloque azulgrana en la primera vuelta en el Gran Canaria (3-1) y luego empató en Cornellá con su Espanyol (2-2). La formación amarilla ha disputado un total de 19 partidos oficiales en el feudo azulgrana con un balance de seis victorias, siete empates y seis derrotas. Estrategas del calibre del fallecido Paquito, así como de históricos como Paco Castellano, Juan Manuel Rodríguez,Quique Setién y el intelectual del último ascenso, como Pimienta, conocen el camino de la gloria. Gil y Cristian conocen un feudo que fue talismán en el mágico 2023. García tiene referentes para salir triunfador.