Jesé, el camino y el ejemplo para los 'sin minutos' de la UD Las Palmas

Jesé Rodríguez o el ejemplo y figura de que con trabajo, dedicación y esfuerzo, todo llega. Ambas definiciones son aptas para describir al '10' de la UD Las Palmas, que se ha convertido en el camino y el ejemplo para los jugadores con menos minutos en la entidad amarilla. Contra todo y contra todos, el Bichito, que llegó en el mercado de verano a la UD de la regeneración, sabía que el camino de la titularidad no iba a ser fácil.

Jonathan Viera y Jesé se funden en un abrazo antes del penalti de Viera / J.PEREZ CURBELO

Lo tenía todo en contra, incluida una parte de la afición del Gran Canaria, que reía cuando tocaba un balón o comentaban sus jugadas con tono de burlas. En redes sociales, hubo un tiempo en el que también fue la diana perfecta hacia las críticas, en las que pusieron en el punto de mira su estado de forma, pero lo más importante es que superó la barrera de 'Los Luises': Luis García y Luis Helguera, que en un primer momento no vieron con buenos ojos la incorporación del delantero a las filas amarillas.

Prometió hablar en el campo, sudar la camiseta y dejarse la piel. Dejó atrás su etapa de 'bad boy' y se concentró en ser mejor, en demostrar cuando tenía una mínima oportunidad. Sin declaraciones públicas, exceptuando algún que otro comentario en sus redes sociales en los que avisaba de que remando todos, los objetivos se iban a conseguir, haciendo referencia al esfuerzo y sobre todo al tiempo, ese que dictó sentencia.

Un doblete para estrenarse

Superó todos los baches del camino, y se reivindicó en el último partido de 2025 frente a su afición haciendo un doblete. Fue en su segundo partido como titular tras estrenarse en Ceuta. Desde entonces, su progresión ha ido en aumento, de modo que anotó los dos partidos siguientes: Zaragoza y Deportivo y fue sumando goles hasta ser, junto a Ale García (7 goles) el máximo goleador de la UD Las Palmas (6).

Iker Bravo festeja con Jesé, el tanto del Bichito en Anduva. / PAULINO ORIBE

Tras cinco titularidades, Luis García decidió sentar a Jesé y apostar por un Iker Bravo que ahora está ausente. Fue ante el Córdoba, un cambio de planes que no salió bien y que hizo recular al técnico ovetense, que entendió que su delantero de referencia estaba en casa y no en otros mercados, llevaba el '10' a la espalda y recibía el nombre de Jesé. Desde el 24 de enero, el Bichito ha sido titular indiscutible en un equipo que apura las últimas jornadas para disputar el Playoff de ascenso.

Desde el 24 de enero, Jesé ha sido titular indiscutible en los planes de Luis García

Ahora, Jey-M es el espejo donde deben mirarse los 'sin minutos' del equipo. Una carrera de obstáculos en la que la apuesta fue hablar en el terreno de juego sin importar los comentarios de alrededor para llegar a convertirse en uno de los cuatro fantásticos de la UD junto a Taisei, Fuster y Ale García. Entre ellos, los que menos protagonismo tienen son Benedetti (47'), Cristian Gutiérrez (427'), Iñaki (47'), Pedrola (159'), Iker Bravo (185'), Pejiño (836'), Iván Gil (861') o Álex Suárez (836').

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Y entre ese grupo de jugadores más marginados por la nula apuesta por la segunda línea a no ser que sea necesario, entran también los nombres propios de Kirian Rodríguez, que ahora está empezando a jugar e incluso como titular —ha disputado 16 partidos desde su regreso a los terrenos de juego tras superar su segundo cáncer y acumula un gol y dos asistencias en 491'— o Jonathan Viera, que representa el polo opuesto: de jugar a ser invisible y quedarse sin minutos en la última victoria amarilla ante el Sporting de Gijón.