Ramírez y el rol de Viera en la UD Las Palmas: «Me encantaría que jugara más de lo que juega»

«A mí me encantaría que Jony jugara más de lo que juega, pero yo no hago las alineaciones». Directa y al pie. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, se posiciona del lado de Jonathan Viera y da su opinión sobre la ausencia del ‘21’ en el último duelo ante el Sporting de Gijón después de haber estado calentando en la banda buena parte de la segunda mitad para no tener ni un minuto.

Helguera y Viera, en sala de prensa, el pasado julio. / LA PROVINCIA / DLP

Un Miguel Ángel Ramírez que abrió la puerta a Dinko Horkas y que despejó las dudas sobre la presencia de Mika Mármol el próximo curso como amarillo. «No hay ninguna opción con Mika. Si subimos a lo mejor tenemos posibilidades, pero en este momento no hay ninguna porque estamos en Segunda», expresó ayer en una entrevista para Cope. Sobre Dinko Horkas, el salvador de la UD y la revelación de la temporada amarilla, el presidente le abre la puerta.

«Por Dinko no tenemos ofertas, pero las estamos esperando», aseguró. Un guardameta que tiene la etiqueta de ser el menos goleado de la categoría de oro y de plata, con un coeficiente de 22 goles encajados en 28 partidos disputados. «Es el mejor portero de la categoría, uno de los mejores porteros del fútbol español y estamos abiertos a escuchar a quien quiera venir. Tiene una cláusula de 30 millones, no tenemos que discutir precio».

El siguiente escalón

Tras sobrepasar el objetivo que en un primer momento se había marcado el máximo mandatario amarillo —eran los 50 puntos de la permanencia y la UD ya suma 51—, ahora el siguiente paso lo marca el Playoff. «El objetivo claramente es meternos en promoción. Estoy contento con la temporada del equipo, descendimos tres equipos y de esos solo nosotros estamos luchando por volver a ascender».

Miyashiro levanta el puño en señal de victoria tras anotar su tanto en el Carlos Belmonte. / Josema Moreno / Lof

Otro de los nombres propios fue el de Taisei Miyashiro, la perla japonesa que llegó en el mercado invernal para hacerse con un puesto en el once inicial de Luis García. «Afortunadamente la llegada de un jugador asiático hace que tu imagen internacional cambie. Estamos siendo vistos en Japón y eso nos llena de orgullo, comentó. Miyashiro acumula ocho partidos, seis de ellos como titular, tres goles y una asistencia.

Con las obras del Estadio de Gran Canaria en marcha y la reciente firma de la UD junto al Cabildo de Gran Canaria para aportar 60 millones de euros para el nuevo recinto, sale a la luz la posibilidad de que los aficionados tengan que moverse de sus asientos habituales conforme los trabajos vayan avanzando. «Esto nos va a obligar a mantener activos a nuestros abonados porque tendremos que reubicarlos pero ellos están encantados, lo que quieren es disfrutar de un estadio del nivel que va a tener el Gran Canaria y para eso todo nos vamos a sacrificar», aseguró el presidente.

No hay chárter porque no nos lo podemos permitir; somos pobres

Mirando al próximo partido fijado para este domingo (13.30 horas frente al Eibar en Ipurúa), Ramírez confirma que el equipo viaja el viernes, dos días antes de la disputa. «Se viaja el viernes porque somos pobres y no podemos pagar un chárter», apuntó. El presidente expresó que la expedición tiene que adaptarse a la oferta existente para poder viajar en un vuelo comercial y que además no lo harán todos juntos, sino en dos grupos.

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«Vamos en dos expediciones, pero como si tienen que venir en cuatro. Los jugadores son profesionales y van y vienen como les dicen. No vamos a pagar un chárter porque somos pobres», reiteró para finalizar con un deseo de cumpleaños: «Que la UD esté en Primera cuanto antes».