La UD Las Palmas quiere gestionar el Guaguas en su intento de crear un club multidisciplinar

Dos de los clubs de referencia del deporte grancanario, la UD Las Palmas y el CV Guaguas planean unirse a medio plazo, bajo la estructura de un club multidisciplinar al más puro estilo Real Madrid o FC Barcelona. Cabe recordar en el caso del club merengue, que en su momento contó en su estructura con una sección de voleibol, en la que su gran estrella era Paco Sánchez Jover, una de las leyendas del extinto Calvo Sotelo, que hoy pervive en el espíritu del nuevo Guaguas, que en seis años ha conseguido codearse con los mejores equipos de voleibol del planeta, bajo la presidencia de Juan Ruiz.

Este martes, el propio presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, asistió en el palco del Gran Canaria Arena a la exhibición de los discípulos de Sergio Miguel Camarero ante el Perugia, que se quedaron a dos puntos de tumbar, ante cinco mil fieles, al todopoderosocuadro italiano, vigente campeón de Europa y del mundo, en el duelo de ida de los cuartos de final de la CEV Champions League.

Su presencia, evidenció las excelentes relaciones entre ambas instituciones, a través de sus dos máximos mandatarios, que guardan una amistad desde hace años y que ha sido una de las bases de una futura absorción del campeón de la Superliga de voleibol masculina, por una UD, que con diferencia e independientemente de la categoría en la que se encuentra en la actualidad -LaLiga Hypermotion-, ostenta el estatus de ser el club más importante, con diferencia, del deporte isleño, por su gran masa social.

El Granca, de momento, no entra en los planes

En ese proyecto de club multidisciplinar, reconoció el propio Ramírez, recientemente en la presentación del convenio con el Cabildo sobre la remodelación integral del Estadio de Gran Canaria, que no se incluye de momento al CB Gran Canaria, porque el club de baloncesto es propiesdad de la institución cabildicia, a través de su Fundación, lo que le diferencia de otros clubs, como es el propio Guaguas, en cuyo caso esa negociación sería directamente entre particulares. "El Gran Canaria de baloncesto tiene ya un propietario que es el Cabildo de Gran Canaria y no hemos hablado todavía de eso, pero sí que hemos hablado de gestionar el estadio de Gran Canaria, que debe de suponer que se cuente con recursos suficientes para poder apoyar a todos estos equipos y ser realmente el motor del deporte canario", afirmó en su momento el presidente de la UD.

Pequeñas colaboraciones para empezar

Las Palmas y Guaguas comenzarán a colaborar con pequeñas actuaciones conjuntas, actos de patrocinio, descuentos en las entradas para los abonados de ambos clubs, activando una plena colaboración entre ambos que derive en una absorción, en la que el conjunto de voleibol se incorporaría a la disciplina de la UD, como una de sus secciones, esta podría producirse en la temporada 2027-28, que coincide con la firma del convenio del nuevo estadio.

En principio, ambos clubs, jugarían bajo el escudo único de la UD Las Palmas y se irán agregando otras disciplinas deportivas, entre las que está previsto también el atletismo y equipos femeninos, como un motor único de gestión y crecimiento del deporte en la Isla.