Clemente y la vuelta de la UD Las Palmas en dos aviones: “En uno vamos los jugadores y en otro el cuerpo técnico”

Un viaje de cuatro días, un regreso a Gran Canaria divididos en dos grupos y por aeropuertos diferentes. Una ruta diferente debido a que y no puede permitirse contratar un cárter para que toda la expedición amarilla regrese junta a casa. “Los jugadores viajamos juntos de la manera más rápida y cómoda para poder llegar y recuperar. Por otro lado, va el cuerpo técnico y personal que no depende de su físico para afrontar los partidos”.

Así lo expresó Enrique Clemente en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Eibar (domingo, 13.00 horas, LaLiga TV). “Es algo normal [la división en dos grupos]. Podríamos viajar todos juntos y en unas condiciones peores, así que agradecemos el esfuerzo del club a la hora de buscar la mejor ruta para volver”, apuntó.

Un Enrique Clemente que el pasado mes de marzo hizo oficial su renovación con la UD hasta 2029, una condición de la que no pueden presumir todos los que finalizan su etapa este mes de junio. Sin embargo, no es algo que, según Clemente, cree incertidumbre dentro del vestuario. “Sólo hay que fijarse en el rendimiento que están dando en el campo. No hay dudas sobre ellos”.

El papel de Jonathan Viera

Si hay que hablar de líderes, el nombre que sale es el del capitán Jonathan Viera, que el pasado domingo se quedó sin minutos ante el Sporting de Gijón. “Todos conocemos a Jonathan. Es una persona que define a la perfección la palabra líder. Es un peso importante en el equipo no solo en el campo sino también fuera. Siempre es el primero al frente y a la hora de defender al grupo”.

Luis García dialoga con Jonathan Viera. / LA PROVINCIA / DLP

Colocados en el quinto puesto de la tabla con 51 puntos, las sensaciones en el vestuario amarillo son buenas de cara a jugar el el próximo año en Primera División. “Todo está hecho para intentar ascender. Las sensaciones son muy buenas y por calidad técnica, humana y del staff. Además, el presi y el director deportivo son los mismos que el anterior ascenso”, expresó el defensa. “Se respira ilusión y ambición. El final de temporada va a ser disputado pero confiamos”.

Con el tema de las renovaciones encima de la mesa, Enrique expuso los puntos que hicieron posible su vinculación al club amarillo hasta 2029: “Resumiéndolo todo muy sencillo, ellos querían que estuviera aquí y yo quería estar aquí”, subrayó entre risas. “He estado muy feliz aquí no solo por el modelo de juego, sino en la isla. La vida aquí es sencilla y el club muy familiar”.

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El que jugó un papel importante en la renovación de clemente fue Luis García. “Ha tenido mucho peso”, confesó. “Desde el primer día que llegué me demostró confianza. Me ha ido pidiendo cosas en el campo que me han supuesto retos y me han motivado. Entiende al jugador y tiene una carrera de la que todos estamos convencidos que será muy larga y buena”.