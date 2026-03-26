Fallece Segundo Almeida, voz histórica de la UD Las Palmas
El periodista deportivo, que dedicó casi cinco décadas a la información del conjunto amarillo, dice adiós a sus 92 años
LP/DLP
Las Palmas de Gran Canaria
La UD Las Palmas está de luto después de conocer que su histórico periodista deportivo Segundo Almeida ha fallecido a los 92 años de edad. Una trayectoria pintada de color amarillo, en los que llegó a narrar más de mil partidos del conjunto insular, viviendo tardes de gloria marcadas por ascensos o alguna que otra aventura europea. Una voz memorable que desde el club han consagrado como una de las más icónicas.
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