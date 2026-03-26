Fallece Segundo Almeida, voz histórica de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas está de luto después de conocer que su histórico periodista deportivo Segundo Almeida ha fallecido a los 92 años de edad. Una trayectoria pintada de color amarillo, en los que llegó a narrar más de mil partidos del conjunto insular, viviendo tardes de gloria marcadas por ascensos o alguna que otra aventura europea. Una voz memorable que desde el club han consagrado como una de las más icónicas.