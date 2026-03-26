Ipurua, territorio hostil: un Eibar casi inexpugnable en casa amenaza a la UD Las Palmas

Visita a territorio hostil en plena persecución por el ascenso. La UD Las Palmas pisará el verde de un recinto que ha visto hincar rodilla al Racing, al Almería y al Sporting durante las últimas semanas. El conjunto grancanario se desplaza hasta Eibar este domingo (13.00 horas, LaLiga TV) para afrontar una de las once finales que le restan para alcanzar el objetivo de volver a la élite del fútbol español y lo hará sabiendo que Ipurua es, a día de hoy, el segundo estadio más inconquistable de la Segunda División. Esto se une, además, a la fantástica racha que está protagonizando el equipo dirigido por Beñat San José, que ha sido capaz de sumar 21 de los últimos 30 puntos en juego con solo una derrota.

Lo cierto es que el cuadro armero se ha posicionado cerca de la zona de promoción gracias a ese evidente crecimiento a lo largo de la campaña y que se ha sustentado, sobre todo, en el hecho de haber convertido su feudo en una fortaleza. De hecho, los vascos acumulan 34 de sus 45 puntos en casa, solo superados por un Málaga que, con 35, ha transformado La Rosaleda en un devorador de rivales. Asimismo, el Eibar no cae en su campo desde el 7 de diciembre, cuando la Cultural Leonesa consiguió remontar un 1-0 inicial que podía haber alargado más la racha.

Por otra parte, han conseguido una fiabilidad defensiva más que notoria actuando como locales, recibiendo solo 11 goles, los mismos que la UD en el Gran Canaria y uno menos que el Burgos, el mejor equipo en esta faceta. Esta circunstancia les ha llevado a que Jonmi Magunagoitia, su guardameta, esté empatado con Dinko Horkas y Ander Cantero como los cerrojos de la categoría tras firmar 12 porterías a cero.

Ganar fuera no es una quimera para Las Palmas

A pesar de estos registros, Las Palmas se presentará en Ipurua con unos números como visitante bastante buenos. Los de Luis García son el cuarto mejor conjunto a domicilio de Segunda con 22 puntos, algo lejos del Dépor, primero con 30, y del Racing, segundo con 27; el Almería es el tercero en esta lista con 23, uno más que los grancanarios. Ese buen hacer lejos de la Isla es lo que les ha ayudado a mantener su condición de candidato a todo, aunque están situados por detrás de la marca cosechada por la UD de García Pimienta en el curso 2022-23, la del último ascenso, cuando terminó el campeonato como el mejor equipo en territorio rival con 36 puntos y que a estas alturas llevaba 26.

No obstante, esos guarismos como foráneos de los insulares han decaído un poco después de acumular siete jornadas sin ganar. La mala racha mermó también el rendimiento fuera de casa, ya que solo han podido cosechar 5 puntos de los últimos 15. Es más, la escuadra isleña solo ha conseguido dos victorias como visitante en este 2026: ante el Zaragoza en la primera jornada del año (1-2) y ante la Cultural Leonesa (0-3).

Con esos números en la mano, que importan más bien poco, solo para cuestiones relacionadas con la confianza, la UD tendrá que afrontar uno de esos duelos que pueden ser fundamentales de cara al final de esta temporada. Sin duda, Ipurua es uno de los estadios donde se ganan y se pierden objetivos, por lo que los grancanarios estarán exigidos para no perder más de vista el ascenso directo ni complicarse el Playoff. Porque este Eibar, renacido y abusón como local, se ha colado en esa pelea por regresar a LaLiga EA Sports. Está claro que esta visita es uno de esos días señalados para atestiguar si el proyecto recupera la firmeza de finales de 2025 o sigue generando algunas dudas.

Seis victorias en Eibar

Más allá de la campaña actual, Eibar no es un lugar que se le dé especialmente mal a la UD Las Palmas. A lo largo de su historia, los amarillos han visitado un total de 19 veces a los armeros, consiguiendo un total de seis victorias (una en Copa del Rey y cinco en liga). La última vez que los insulares fueron hasta Ipurua data de 2023, cuando en el tramo final de la temporada lograron vencer a los armeros por 0-1 con un solitario gol de Sandro Ramírez. Era la jornada 39 y ese triunfo resultó vital para acabar subiendo a Primera.