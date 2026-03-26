Japón se olvida de Miyashiro: luz verde para jugar playoff con la UD Las Palmas

Taisei Miyashiro todavía aguarda posibilidades de poder disputar con la UD Las Palmas un posible playoff. El internacional, que debutó con la selección absoluta de Japón en verano de 2025 para jugar la Copa de Asia Oriental, no ha vuelto a ser llamado a las filas y sus posibilidades de disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se desvanecen. Una buena noticia para el conjunto amarillo, que de ser así, podría contar con el japonés para los hipotéticos partidos de promoción el próximo mes de junio —todo si la UD consigue quedar entre los seis primeros de la clasificación—.

Tai Miyashiro. / LA PROVINCIA / DLP

El corto periplo hasta el momento de Taisei en la selección absoluta de Japón se resume en 142’ en los que no logró anotar un gol ni tampoco asistir. Sus rivales, Hong Kong (77’) y Corea del Sur (65’). Sin embargo, anteriormente ya había experimentado la sensación de defender la camiseta de su país en las inferiores. De hecho, en 2019 jugó con la sub 20, logrando anotar dos goles en seis partidos. Su mayor gesta hasta el momento, el gol que consiguió hacerle al FC Barcelona en un amistoso este verano.

Tras su llegada a la UD en el mercado invernal, su progresión ha ido en aumento. Es la nueva incorporación que más furor ha causado, y también la que mejor ha rendido. De los 10 partidos posibles, Miyashiro ha disputado ocho (536’), seis de ellos haciéndolo como titular. Con tres goles y una asistencia, rápidamente se ganó el puesto y la confianza de Luis García, que lo ha elegido como una de las piezas claves de su once tipo, algo que parece haberle costado encontrar. Junto a Jesé Rodríguez, uno de los jugadores con los que se comunica en inglés, ha formado una pareja de baile envidiable. Es por ello que desde la entidad amarilla cruzan los dedos para que Taisei pueda estar a las órdenes de Luis García en caso de jugar el playoff en el mes de junio.

Encantados con Taisei

Desde la caseta amarilla parecen estar encantados con su presencia. La disciplina, su esfuerzo constante por hablar español o su educación son algunas de las cuestiones que han hecho que el vestuario se vuelque con su aprendizaje. «Estamos todos sorprendidos. Por tema cultural que somos países tan distintos… Se comunica con todos nosotros a pesar de que no domina el idioma y entiende todo súper rápido. Estamos muy contentos con lo que esta aportando», expresó Clemente ayer.

En el supuesto de ascenso y al igual que ocurre con Benedetti, la UD Las Palmas se guarda una opción a compra con el Vissel Kobe. En el caso de Miyahsiro, la cuantía es de 2,9 millones de euros, una cifra asequible en el caso de que el rendimiento del jugador siga siendo como hasta ahora y teniendo en cuenta el futuro en el aire de Jesé y Sandro Ramírez.

Dos citas antes del Mundial

El sábado, el combinado japonés se mide a Escocia y el martes 31 lo hará frente a Inglaterra. Una lista en la que no figura Taisei ni tampoco su compatriota más cercano: Take Kubo, que apura la recuperación de su lesión para regresar con la Real Sociedad. Después de este parón de selecciones, la próxima cita será la definitiva: el Mundial. El primer duelo de Japón figura para el 14 de junio ante Países Bajos, una fecha que coincidiría con la ida de los segundos cruces del playoff, fijados para el mismo 14 la ida y la vuelta el 21 de junio.

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A la pérdida de Herzog para el duelo ante el Eibar del domingo, la UD no tiene que lamentar más ausencias, puesto que el otro internacional, que era Amatucci, tampoco ha sido llamado a filas para defender la elástica de su país. Ahora, la esperanza reside en dos cuestiones: la primera, que los amarillos logren clasificarse entre los seis primeros para jugar la promoción, y la segunda en caso de que esto suceda, poder contar con el máximo de jugadores posible.